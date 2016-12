Wie aus Grundwasser Trinkwasser wird

Was bedeutet eigentlich der Begriff Uferfiltratfassung? Kurz gesagt ist das ein Verfahren, um Rohwasser zu gewinnen. Dabei werden Brunnen am Ufer eines Gewässers gesetzt. Beispiele dafür gibt es viele, wie das Wasserwerk Saloppe in Dresden-Tolkewitz, am Müggelsee, am Wannsee oder in Göttwitz bei Leipzig stehen solche Anlagen.

Warum ist der Bärwalder See dafür geeignet? Es gibt sogar zwei geeignete Standorte am See. Der eine liegt im Bereich der ehemaligen Innenkippe, westlich vom Boxberger Ufer, der andere zwischen dem Klittener Strand und dem Boxberger Strand. Wer die Form des Bärwalder Sees auf Karten kennt – da ähnelt das Gewässer einer dicken Ente – der kann sich den östlichen Standort beim Entenschnabel vorstellen. Geeignet ist der See, weil hier unterirdisch ein starker Grundwasserabfluss stattfindet.

Wo soll am Bärwalder See solch eine Brunnenanlage entstehen? Die Untersuchungen konzentrieren sich zurzeit auf den östlichen Standort. Dort fließt das Grundwasser durch eine starke Kiesschicht, die zugleich als Filter wirkt. In dem Bereich befindet sich eine Kieslagerstätte, die zwar erkundet war, aber nicht ausgebeutet wurde. Auch der Strandbetrieb wäre durch diesen Standort nicht in Mitleidenschaft gezogen. Hier könnten neun Brunnen mit einem Durchmesser von einem Quadratmeter und einer Tiefe bis zu 30 Meter gebohrt werden.

Warum wird der Bärwalder See nicht direkt angezapft? Auch solch eine Möglichkeit ist denkbar, aber im konkreten Fall nicht die beste Lösung. Denn das Wasser in einem so vielseitig genutzten See enthält zusätzlich zu den natürlichen Bestandteilen auch Verunreinigungen durch die Nutzung von Menschen und seinen Gefährten. Das und Weiteres herauszufiltern wäre Sache des Wasserwerkes.

Besteht die Gefahr, dass der Bärwalder See zu viel Wasser verliert? Nein, die besteht nicht. Der See ist zwischen 1245 bis 1299 Hektar groß und in ihm befinden sich zwischen 150 Millionen bis 170 Millionen Kubikmeter Wasser. Der See verliert jährlich etwa 15 Millionen Kubikmeter Wasser, vier Millionen Kubikmeter verdunsten durchschnittlich, elf Millionen Kubikmeter fließen unterirdisch als Grundwasser ab. Dieses abfließende Grundwasser wird durch eine sogenannte Uferfiltratfassung angezapft. Bei einer prognostizierten Fördermenge von etwa 5400 Kubikmeter täglich sind das pro Jahr knapp zwei Millionen Kubikmeter. Und die gehen also nicht aus dem See weg, sondern aus dem sowieso vorhandenen Abstrom. Es besteht also auch keine Gefahr, dass die untere Grenze der Staulamelle von 123 Metern Normalhöhennull unterschritten wird. Das wäre fatal, denn die touristische Nutzung ist untersagt.

Gefährdet die Wassergewinnung am Seeufer die Badefreuden? Nein, damit ist nicht zu rechnen. Auch wenn am Ufer das Wasser für die Trinkwasserversorgung gewonnen wird, kann auf dem See mit Booten gefahren und gebadet werden.