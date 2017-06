Wie aus einer Brieffreundschaft ein Cembalo-Gastspiel wurde Christian Kluge hat seit 1973 Kontakt zu einer Japanerin. Ihre Passion ist die Musik. In Freital gibt sie ein Konzert.

Christian Kluge (73) ist mit der japanischen Musikerin Schoko Murai (auf dem PC-Bildschirm) befreundet, die nun in Freital gastiert. Der Kontakt entstand übers Briefmarkensammeln und zahlreiche Briefe. © Andreas Weihs

Bald sitzt Schoko Murai mit am Esstisch. Christian Kluge breitet schon mal die Luftpost der Japanerin darauf aus. Ihre Briefe und Karten stammen aus den 1970ern und 1980ern. Im Absender taucht ab und zu ein japanisches Schriftzeichen auf. Die Texte sind in Deutsch verfasst. In der Adresse steht „DDR“ und „East-Germany“. „Ich habe Englisch geschrieben. So konnte ich das Gelernte mal anwenden“, sagt Kluge. Doch Sprachtraining war nicht sein Ziel. „Als Briefmarkensammler hatte ich mir Kontakt nach Japan gewünscht“, sagt der Freitaler und schiebt nach: „Ich hatte sogar eine erste Adresse in Tokio. Die Empfängerin sammelte aber keine Marken. Doch sie annoncierte von sich aus in einer Zeitung für mich. Nun bekam ich gleich 30 Adressen, auch die von Frau Murai. Sie hieß damals noch Schoko Amano.“

Mit ihr tauschte Kluge bald Post aus. Die restlichen Adressen gab der Diplom-Ingenieur für Wärmetechnik an Kollegen und Freunde weiter. Er freute sich über die Briefmarkenvielfalt, die er von Schoko Murai bekam. „Sie wünschte sich speziell Marken von Musikern und Konzerthäusern.“ Der Freitaler erfuhr von ihrer Passion. Von 1971 bis 1974 war Schoko Murai nur besuchsweise in Japan. Sie studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Ihre Professorin war die Cembalistin Isolde Ahlgrimm, eine Pionierin der historischen Aufführungspraxis.

Schoko Murai schloss ihr Diplom mit „Auszeichnung“ ab. Zu Meisterkursen und Konzerten kehrte die Pianistin und Cembalistin öfters nach Europa zurück. In Japan gründete sie das Ensemble „Harmonie Antique“. Sie wurde Hochschuldozentin für Cembalo und Historische Tänze. „Mich interessierte das. Ich mag Klassische Musik“, sagt Kluge. Am 5. August 1989 traf er Schoko Murai zum ersten Mal. „Es war in Ostberlin. Wir wollten essen gehen, bekamen aber nirgendwo einen Platz. So wurde es eine Bockwurst am Alexanderplatz“, sagt er schmunzelnd. Schoko Murai reiste damals auch nach London und Wien. Der Briefmarkentausch ist nicht mehr wichtig. Stattdessen gastierte Schoko Murai bereits dreimal in der Christuskirche Freital-Deuben, wo sich Christian Kluge einbringt. Am 18. Juni tritt sie dort erneut auf. „Die Kirchgemeinde mietet eigens ein Cembalo. Das sensible Instrument wird vor Ort gestimmt. Schoko Murai bringt ein Kleid im Barockstil mit. Es wird für den Flug vakuumverpackt.“ Barockwerke europäischer Meister und japanische Melodien stehen auf dem Programm. Der in Wien studierende Japaner Mikiya Kaisho gestaltet das Konzert als Gitarrist mit aus.

Die Musiker sind zu Gast bei Christian Kluge und seiner Frau Marina. Gleich im Korridor hängen Fotos aus Südamerika. Von August 2016 bis März 2017 haben die Abenteurer sieben Länder erkundet. Südlichstes Ziel war die Stadt Ushuaia im argentinischen Teil Patagoniens. „Es war die Erfüllung eines Traums.“ Mit dem Mountainbike hat Kluge dreimal die Alpen überquert. Auch als Bergwanderer ist er aktiv. Den 3 776 Meter hohen Fuji, den höchsten Berg Japans, schaut er sich lieber auf der Briefmarke an.

Das Konzert findet am Sonntag, 19 Uhr, in der Christuskirche Freital-Deuben statt. Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro an der Abendkasse.

