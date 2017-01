Wie auf Eiern gehen Spiegelglatte Gehwege sorgen für Stürze und Groll. Das Bürgeramt versucht, die Streupflicht vor Ort durchzusetzen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Hausmeister Gunnar Zachmann entfernt das Eis vom Gehweg am Salzhaus. © Rafael Sampedro Hausmeister Gunnar Zachmann entfernt das Eis vom Gehweg am Salzhaus.

Kreuzgefählich und spiegelglatt sind die Fußwege vor der Bahnhofstraße 2...

und in der Hochwaldstraße/Ecke Külzufer.

Der Fußweg zwischen Liberecer- und Am Dreiländereck in Zittau-Ost ist geschoben, der Schnee aber steinhart und glatt.

Ein bis zwei Stunden täglich ist Gunnar Zachmann seit Anfang Januar damit beschäftigt, die Gehwege rund um das Salzhaus freizulegen. Der Hausmeister begnügt sich in diesen Tagen nicht mit dem Streuen von Split. Er hackt das Eis von den Gehwegplatten ab und schiebt es auf die Straße. Das ist für die Fußgänger immer noch am sichersten, denn bei bestimmten Wetterbedingungen bringt es nicht viel den Split auf das zentimeterdicke, spiegelglatte Eis zu streuen. Die Arbeit des Hausmeisters ist nicht ganz ungefährlich, weil immer mal wieder Lawinen vom großen Dach des Salzhauses abgehen. Die von Zachmann aufgestellten Schilder „Vorsicht Dachlawine“ halten trotzdem keinen Autofahrer davon ab, am Salzhaus zu parken. Im vergangenen Winter wurden drei Frontscheiben durch Eisklumpen beschädigt. „In diesem Jahr ist noch nichts passiert“, sagt er und schaut nach oben.

In den kommenden Tagen warnen die Wetterdienste bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vor Frost und überfrierender Nässe. Die Glättegefahr auf den Gehwegen wird sich deshalb noch zuspitzen. Umso unverständlicher ist es, dass es immer noch Hauseigentümer gibt, die ihrer gesetzlichen Räum- und Streupflicht nicht nachkommen oder Personen an ihrer Stelle rekrutieren, die es für sie tun. Die Grundstückseigentümer können sich ohnehin nicht vollständig aus der Verantwortung stehlen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs müssen Eigentümer sich vergewissern, dass die zum Schippen und Streuen verpflichteten Personen, beispielsweise ein Hausmeisterdienst oder Mieter, auch tatsächlich ihrer Arbeit nachkommen.

SZ-Leser berichten von Stürzen, so beispielsweise in der Hochwald- und Amalienstraße. An einigen Straßenabschnitten fühlt sich dort offenbar niemand dafür verantwortlich, die dicken Eisschichten zu entfernen oder wenigstens zu streuen. Auch in der Bahnhofstraße auf dem Gehweg vor dem leerstehenden Haus Nummer 2 scheint in diesem Winter überhaupt noch niemand Hand angelegt zu haben. Das Stück ist glatt und kreuzgefährlich. Passanten bewegen sich sprichwörtlich wie auf Eiern. Die Beispiele stehen stellvertretend für viele Gehwege in der Stadt, besonders vor leerstehenden Häusern. Dabei sind die Regeln bei Glatteis noch schärfer als bei Schneefall und verlangen mehr Anstrengungen vom Verantwortlichen. Streuen in einem Abstand von drei Stunden wird vom Gesetzgeber als vertretbar angesehen, sofern das Streugut zwischenzeitlich seine Wirkung verloren hat. Stürzen Passanten auf vereisten Wegen vor der Haustür, drohen Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche. Die Gehwegreinigungssatzung der Stadt Zittau schreibt die Zeiten vor. So sind Gehwege werktags von 7 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 9 Uhr bis 20 Uhr in einem verkehrssicheren Zustand zu bringen. Außerdem besteht laut Satzung eine Kontrollpflicht des Verantwortlichen. Mit der Überwachung der Räum- und Streupflicht sind im Bürgeramt mehrere Personen parallel beschäftigt.

Die Durchsetzung endet nicht zwingend in einem Verfahren. Wegen der Eilbedürftigkeit versuchen die Mitarbeiter vor Ort oder telefonisch eine Klärung herbeizuführen, erklärt Bürgeramtsleiter Uwe Pietschmann gegenüber der SZ. Vor Ort sei die exakte Feststellung des Verantwortlichen oft schwierig. Mieter, Pächter, Verwalter oder Eigentümer können für den Winterdienst verantwortlich sein, je nachdem, wie der Eigentümer es regelt. Erst wenn die mündlichen Ermahnungen nichts bringen, beginnt der Verwaltungsakt. In vier Fällen brachte der Vollzugsdienst in diesem Winter Anzeigen wegen erheblicher Verstöße gegen die Winterdienstpflichten auf Gehwegen in der Bußgeldstelle zur Anzeige, so Pietschmann. Dabei handele es sich um solche Fälle, in denen gar kein Winterdienst feststellbar und die Pflichtverletzung beweisbar ist. Anzeigen Dritter wegen Pflichtverletzungen habe es in diesem Winter noch nicht gegeben, so der Leiter des Bürgeramts. Die Stadt appelliert aus gegebenem Anlass noch einmal an Eigentümer und Pächter, „unverzüglich tätig zu werden und der Streupflicht nachzukommen“.

