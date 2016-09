„Wie auf dem Wenzelsplatz“ Der Trubel um sein Landhaus in der Böhmischen Schweiz ist Karel Gott zu viel. Der Sänger bastelt lieber an seinem ersten Auftritt.

Eigentlich ein ruhiges Fleckchen, an dem das Landhaus von Karel Gott entsteht. Wenn nur der Medienrummel nicht wäre. © P. Spanek

Eigentlich ist der Herbst neben dem Frühling die schönste Jahreszeit für die Einwohner von Doubice in der Böhmischen Schweiz. Die Sommersaison mit Tausenden Gästen ist vorüber und in das 100-Seelen-Dorf kehrt Ruhe ein. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Der Kult um Karel Gott lässt den Strom der Neugierigen nicht abreißen. Der Bau seines Wochenendhauses lockt inzwischen auch immer mehr Deutsche. Kein Wunder, Doubice ist schon lange ein bei Deutschen beliebter Ausflugsort. Es liegt in der Böhmischen Schweiz, Luftlinie nur zwölf Kilometer vom sächsischen Hinterhermsdorf entfernt.

„Es ist hier wie auf dem Wenzelsplatz“, schimpft eine Frau. Vor allem ärgert die Dorfbewohner die ständige Medienpräsenz. „Dauernd sind hier Reporter von Boulevardmedien, Drohnen fliegen“, meint eine andere Frau. An einem Gartenzaun warnt ein Schild Journalisten davor, zu klingeln und „debile“ Fragen zu stellen. Die Folge wäre ein Tritt in den Allerwertesten.

Die Gemeinde musste die kleine Straße, die zum künftigen Wochenendhaus des Sängers führt, inzwischen für Ortsfremde sperren. „Der Verkehr hat überhandgenommen“, sagt Bürgermeister Jan Drozd.

Auf dem 7 000 Quadratmeter großen Grundstück am Waldrand arbeiten die Baufirmen regelrecht im Akkord. Binnen weniger Wochen haben sie ein Landhaus aus Holz und Ziegeln hochgezogen. Die Übergabe soll schon Ende September sein. Die Einheimischen fürchten, dass der Trubel dann erst richtig losgeht.

Ob Gott, der eigentlich in Prag wohnt, im Oktober tatsächlich schon in das Haus einzieht, ist aber noch nicht sicher. Im Moment ist ihm der Trubel selbst zu viel. „Ich hatte immer davon geträumt, ein bescheidenes Haus in den Bergen zu haben, wohin ich mich zurückziehen, malen und nachdenken kann. Bisher ist mir dort aber noch nichts eingefallen“, konstatierte er kürzlich in einer Fernsehshow. Inzwischen fahre er nicht mehr in das Dorf. Den Baufortschritt könne er auch bequem über die Medien verfolgen.

Der 77-jährige Sänger hat ohnehin gerade anderes im Sinn. Nach überstandener Lymphkrebserkrankung bereitet er seine Rückkehr auf die Bühne vor. Die wünscht sich der Sänger so erfolgreicher Hits wie „Biene Maja“ und „Babicka“ im kleinen Stil. Sein erstes Konzert am 10. Oktober findet denn auch in dem kleinen Prager Klub „Malostranska beseda“ statt. Die Karten gingen fast ausschließlich unter der Hand weg.

Schon gestern erschien sein erstes Doppelalbum nach der Zwangspause. Es enthält 40 Hits, mit denen er genauso oft den tschechischen Publikumspreis „Goldene Nachtigall“ gewann, und zwei komplett neue Titel, die von seinem erfolgreichen Kampf gegen den Krebs inspiriert sind.

