Wie attraktiv sind Feinmechaniker-Berufe? Peter Feine vom Interessenverband Impro wirbt um Nachwuchskräfte. Dabei muss er auch gegen Vorurteile kämpfen.

Mit diesen Werkzeugkoffern besucht Peter Feine Oberschulen im Osterzgebirge. Der Inhalt soll überzeugen. © Egbert Kamprath

In der Region und besonders im Müglitztal sind sie nicht wegzudenken: die feinmechanischen Betriebe. Doch Außenstehende bekommen von ihren Produkten wenig mit. Denn an sich sind diese – anders als etwa die Uhren aus Glashütte – nicht spektakulär. Trotzdem würden viele Maschinen und Anlagen ohne diese Teile nicht laufen. Und so sind die Firmen seit Jahren im Aufwind. Um noch besser auf den Markt reagieren zu können, haben sich einige im Interessenverband Impro zusammengeschlossen. Dort arbeitet Peter Feine. Er sorgt von Glashütte aus dafür, dass die Firmen eine Zukunft haben. Der 46-jährige Betriebswirt kümmert sich um die Gewinnung von Fachkräften. Allein in diesem Jahr wollen die Impro-Mitgliedsbetriebe 27 Lehrlinge ausbilden.

Herr Feine, in der Uhrenindustrie brummte es in den vergangenen Jahren. Jetzt häufen sich die Nachrichten, dass der Verkauf von Luxusuhren immer schwerer geworden ist. Wie geht es den feinmechanischen Betrieben?

Aus unseren Mitgliedsbetrieben höre ich, dass die aktuelle Auftragslage weiterhin erfreulich hoch und stabil ist, jedoch wichtige Kunden derzeit verhalten in der Vorschau sind. Unsere Verzahnung mit der Uhrenindustrie ist weniger eng, als man zunächst denkt. Natürlich gibt es feinmechanische Firmen, die die Uhrenfirmen beliefern und für diese je nach deren Absatzlage mehr oder weniger Teile produzieren. Unsere Abhängigkeit von der Uhrenindustrie ist jedoch gering. Aus den Erfahrungen vergangener Konjunkturdellen beliefern wir jetzt noch stärker ganz unterschiedliche Branchen.

Bei der Suche nach Nachwuchskräften stehen die beiden Branchen allerdings im Wettbewerb. Wie positionieren sich die feinmechanischen Betriebe hier?

Wir stehen bei der Nachwuchsgewinnung in Konkurrenz mit den Uhrenfirmen, das ist richtig. Auch unsere Firmen suchen ganz aktiv nach geeigneten Jugendlichen, die den Beruf des Zerspanungsmechanikers und andere Metallberufe erlernen sollen. Häufig interessieren sich Jugendliche für diese Berufe in modernen Unternehmen, werden aber manchmal von wohlmeinenden Eltern zu anderen, vermeintlich leichteren Berufen orientiert.

Ist das für Sie nicht verständlich?

Nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Denn die metallverarbeitenden Betriebe – sowohl die in der Industrie als auch die im Handwerk – sind bisher immer in der Lage gewesen, der Marktlage zu folgen, Krisen zu überstehen und sichere Arbeitsplätze anzubieten. Die Jungfacharbeiter sind mit den heutigen Ausbildungsinhalten sehr flexibel ausgebildet, sie können mit Computern und mit modernen Maschinen umgehen. Bei meinen Gesprächen versuche ich, die Eltern davon zu überzeugen, dass Schwankungen in allen Branchen die Regel sind, jedoch die Metallzulieferindustrie sich im Wettbewerb immer wieder flexibel gezeigt und behauptet hat. Zudem sollte man beachten, dass eine Ausbildung in der Regel 3,5 Jahre dauert. Wir haben alle keine Glaskugel für die Zukunft, aber wir vertrauen in unser Fachwissen und haben eine begründete Perspektive für unsere Unternehmen und Mitarbeiter.

Der Uhrmacherberuf ist beliebt. Er gehört zu den gefragtesten Ausbildungsberufen. Wie steht es um den Zerspanungsmechaniker?

Es ist erfreulich, dass sich das Image des Berufes deutlich verbessert hat. Die neusten Zahlen in der Arbeitsmarktprognose der Agentur für Arbeit Pirna besagen, dass der Zerspanungsmechaniker in letzter Zeit deutlich an Ansehen gewonnen hat. Auch die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen nimmt weiter zu. Ich bin fest überzeugt, dass die langjährigen Aktivitäten von Impro zur Berufsorientierung und die Qualitätsbemühungen der ausbildenden Mitgliedsunternehmen sich bezahlt gemacht haben. Tatkräftig unterstützt werden wir von den Beruflichen Schulzentren Pirna und Dresden, wo die meisten unserer künftigen Zerspanungsmechaniker an moderner CNC-Technik ausgebildet werden.

Viele Firmen suchen auf großen Ausbildungsmessen wie der Karrierestart den Kontakt zu den Jugendlichen. Impro fehlte dort. Warum?

Wir haben uns im Vorstand darauf verständigt, 2017 keinen Stand bei der Karrierestart in Dresden aufzubauen. In den vergangenen Jahren waren wir dort Aussteller, aber mit den Ergebnissen angesichts von finanziellem und personellem Aufwand und Nutzen nicht zufrieden. Wir sind nicht bereit, der derzeitigen ‚Materialschlacht‘ einiger Großunternehmen in der Ausbildungswerbung einfach zu folgen. Wir konzentrieren uns auf die Oberschulen und Berufsorientierungsaktionen in unserem Landkreis und handwerklich-praktische Angebote.

Impro hat also die Ausbildungswerbung umstrukturiert und setzt neue Schwerpunkte?

Wir haben unsere Angebote zur Berufsorientierung erweitert und ergänzt. Ich möchte hier unsere mobile Metallwerkstatt erwähnen, die ergänzend zum Werken- bzw. Wirtschaft-Technik-Haushalt-Unterricht an den Oberschulen handwerkliche Grundlagen und Freude an ‚greifbaren‘ Arbeitsergebnissen vermitteln soll.

Gibt es noch weitere Aktivitäten?

Wir nehmen auch an allen Berufsorientierungsmessen an Schulen im Landkreis teil. Auch beim Boys- und Girlsday im April sind wir dabei und bauen zum Thema ‚Messen und Prüfen‘ eine Brücke zum Schulwissen in Mathematik und Physik auf. Die Firma Herbrig & Co. GmbH Präzisionsmechanik aus Bärenstein ist hier ganz stark engagiert – den Erfolg sehen wir an steigendem Bewerberinteresse und guten Ausbildungsergebnissen. Außerdem organisiert Impro mit engagierten Lehrern am 30. März den WTH-Landkreiswettbewerb der Oberschüler der neunten Klassen. Gut etabliert hat sich auch die Auszeichnung der besten Zerspanungsmechanikerauszubildenden.

Die Betriebe bieten jetzt mehr Ausbildungsplätze an. Reicht das aus, um den Fachkräftebedarf abzudecken?

Nein. Dazu hätte die Zahl der Ausbildungsplätze schon vor ein paar Jahren erhöht werden müssen. Das war jedoch damals nicht so ohne Weiteres möglich, auch wenn die Beschäftigungsstatistik bereits erste Alarmzeichen gab. Um die Fachkräftenot in der CNC-Metallverarbeitung abzumildern, investieren einige Unternehmen verstärkt in die Weiterbildung von Stammkräften und Arbeitssuchenden. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Pirna und der MEA Metall- und Elektroausbildung gGmbH in Kesselsdorf werden aktuell elf Personen qualifiziert.

Es gibt eine Vielzahl von feinmechanischen Betrieben im Osterzgebirge. Der Impro-Verband hat derzeit zwölf Mitglieder mit circa 1 000 Beschäftigten. Wie gut vernetzt sind sie außerhalb des Verbandes mit anderen Firmen?

In der Branche und der Region kennt man sich natürlich. Mit einigen ausbildenden Firmen stehen wir zum Beispiel über das Berufliche Schulzentrum Pirna und deren Förderverein im Austausch. Der Impro-Verband ist offen für weitere Mitglieder, wobei unsere Aktivitäten weit über die Ausbildung hinausgehen. Wir bündeln unsere Kräfte und haben gemeinsam noch viel vor.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

