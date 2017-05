Wie attraktiv ist der Fernbus? Flixbus fährt Löbau und Zittau täglich an. Die SZ hat einige Angebote gecheckt, Favoriten und Hindernisse ermittelt.

In Karsten Göbels* Auto ist es seit rund drei Monaten ziemlich einsam, wenn er am Freitag von Zittau nach Berlin und am Montagmorgen wieder zurückfährt. Über die Mitfahrzentrale nutzen bislang immer Studenten die Möglichkeit, bei ihm einzusteigen. Doch seit das Fernbus-Unternehmen Flixbus sein Streckennetz erweitert hat, spürt Göbel die Konkurrenz. Sein Preis von fünf Euro für 100 Kilometer – nach Berlin also 15 Euro – ist im Vergleich zu Flixbus offenbar kein Argument. Denn eine Fahrt auf der gleichen Strecke mit dem Fernbus kann, muss aber nicht zwingend günstiger sein – je nach Reisetag und Reisezeit. Was also bietet der neue Fernbus-Service – auch im Vergleich zur Bahn, die ohnehin schon mit dem Auto konkurriert? Eine Analyse:

Großstadtverbindung: günstige Preise, aber unflexible Zeiten

Mit Flixbus haben Reisende nach Berlin von Montag bis Sonnabend in der Regel zwei Verbindungen aus Zittau und eine aus Löbau zur Wahl. Die schnellste und zumeist auch preisgünstigste Strecke ist dabei die Mittagsverbindung, die 13 Uhr in Zittau und eine halbe Stunde später in Löbau startet. Sie führt – je nach anvisiertem Halt in Berlin vier bis fünf Stunden bis in die Hauptstadt. Der Preis schwankt je nach Wochentag allerdings: Ab Zittau und Löbau kommt man bei dieser Verbindung im günstigsten Fall mit 11,90 Euro bei einer Online-Buchung aus. Die Preise können aber auch bei 13,90 Euro oder 15,90 Euro liegen. Am kommenden Mittwoch vor Christi Himmelfahrt kostet die Fahrt mit der Mittagsverbindung gar 23,90 Euro. Nimmt man den späten Flixbus von Berlin ab Zittau, der 21 Uhr startet und über acht Stunden unterwegs ist, kostet das Ticket deutlich über 30, zum Teil über 40 Euro.

David Krebs von Flixbus erklärt die Unterschiede zwischen den einzelnen Tagen: Das Preissystem von Flixbus sei vergleichbar mit dem vieler Fluglinien. „Generell gilt: Wer früher bucht, fährt günstiger. Es gibt begrenzte Sparpreiskontingente, die sich je nach Auslastung der Fahrt stufenweise dem Normalpreis nähern“, sagt er.

Preislich kommt man mit dem Busunternehmen deutlich günstiger als mit der Bahn, die von Löbau und Zittau je nach Verbindung beim Normalpreis mindestens mit rund 40 Euro unterwegs ist. Der Vorteil ist hier aber, dass es wesentlich mehr, zum Teil stündliche Verbindungen gibt. Noch deutlicher wird dies bei Reisen nach München. Für weniger als 30 Euro fährt der Flixbus schon in die bayerische Landeshauptstadt. Bei der Bahn muss man zum Teil mit rund 100 Euro rechnen.

Grenzüberschreitend: Neue Linien nach Tschechien und Polen

Von Löbau nach Liberec in reichlich anderthalb Stunden, von Zittau nach Liberec in einer halben Stunde – so lange braucht der Trilex für seine Fahrt. Mit einem Euro-Neiße-Tagesticket ist der Reisende zudem mit 13 Euro nicht nur für eine Strecke flexibel unterwegs. Vor allem von Zittau aus verkehren fast im Halbstundentakt Züge in Richtung Liberec. Aus Löbau wird es ein bisschen komplizierter, es gibt dennoch mehrere Möglichkeiten. Mit dieser Taktung kann Flixbus nicht mithalten – wohl aber beim Preis: In einer Spanne zwischen fünf Euro und 7,90 Euro ist man in der Regel dabei und hat zwei Abfahrtszeiten zur Wahl: 13.50 Uhr und 21 Uhr.

Ein Ziel in Tschechien ist dennoch ein Renner bei Flixbus-Nutzern im Südkreis: „Ab Zittau ist Prag mit Abstand das beliebteste Reiseziel. Danach folgen Berlin und München“, sagt David Krebs. Die Löbauer steigen ebenfalls gern Richtung Prag in den Bus, noch lieber allerdings nach Berlin.

Fazit: Starke Unterschiede bei Preis, Reisezeiten und Verbindungstakt

Wer sparen will, kommt nicht zwingend bei Flixbus besser – gerade bei Verbindungen in größere Städte lohnt es sich aber oft. Allerdings sind die Abfahrtszeiten dann oft sehr eingeschränkt. Da punktet hingegen die Bahn: Wer flexibler unterwegs sein will, fährt hier besser – wenn auch teurer. Mehr Komfort rechnen die Reisenden dem Bus wohl bei Reisen wie nach Prag zu: Denn umsteigen muss man hier nicht – im Gegensatz zur Bahn.(* Name geändert)

Billig weg – so geht’s

Wer früher bucht, spart. Das gilt sowohl für Flixbus als auch die Bahn.

Der Preis steigt, wenn die günstigen Ticketkontingente vergriffen sind.

Die Buchung bei Flixbus erfolgt übers Internet oder die Smartphone-App.

Das Dresden-Wroclaw-Spezial ist direkt in den Trilex-Zügen beim Zugbegleiter erhältlich.

Alle Angaben ohne Gewähr.

