Wie 14 Millionen Euro Döbeln verändert haben Nach 14 Jahren ist Döbelns größtes Stadtumbaugebiet aufgehoben worden. Es wurde Platz für Neues freigeräumt.

Auf dem Mehrgenerationensportplatz in Döbeln Ost können die Senioren jetzt Boule spielen. An dieser Stelle stand an der Meißner Straße ein Wohnblock der WG Fortschritt, der mit Stadtbaumitteln abgerissen wurde. © Archiv/André Braun

Nur wenige Förderprogramme haben so viel Geld in die Stadt gebracht und soviel verändert wird das Programm Stadtumbau Ost. 2003 gab es das erste Geld für das rund 300 Hektar große Stadtumbaugebiet in Döbeln. Jetzt heißt es: Auftrag erfüllt. Nach 14 Jahren hat der Stadtrat seinen Beschluss von 2003 aufgehoben. Die Bilanz ist beachtlich. Insgesamt sind fast 14 Millionen Euro allein in Vorhaben des Stadtumbaus geflossen.

Das Förderprogramm, an dem Bund und Land beteiligt sind, hat das Gesicht der Stadt verändert. Es wurde nicht nur Häuser abgerissen, die keiner mehr brauchte, weil die Bevölkerungszahlen rapide abgenommen hatte. Es wurden auch Flächen freigeräumt für neue Entwicklungen. Wer erinnert sich heute noch an die Mietshäuser entlang der Franz-Mehring-Straße, die nach dem Hochwasser 2002 abgerissen wurden? Die enge, laute Straße konnte teilweise nach einer Seite geöffnet werden.

Auf der Fläche wurden Parkplätze eingerichtet. An der Meißner Straße in Döbeln Ost riss die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt einen ganzen Block mit Stadtumbaumitteln ab. Seitdem ist dort ein Park angelegt worden und seit zwei Jahren existiert auf der Fläche ein sogenannter Mehrgenerationensportplatz, der vor allem von Seniorengruppen genutzt wird. In Döbeln Nord wächst auf den Abrissflächen jetzt das Eigenheimgebiet „Sonnenterrassen“.

Der Hauptaugenmerk lag damals auf den Neubaugebieten und vor allem auf Döbeln Nord, sagte Baudezernent Thomas Hanns. Im Katastrophenjahr 2002 hatte sich die Stadt an einem Wettbewerb zum Stadtumbau beteiligt und einen Preis gewonnen. Ein paar Tage nach der Jahrtausendflut fuhren Vertreter der Stadt zur Preisverleihung nach Berlin. Seitdem sind allein 4,1 Millionen Euro in den Abriss von Häusern geflossen. Die großen Vermieter DWVG, die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt und die GWG erhielten 70 Euro beziehungsweise 50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Von 2005 bis 2011 wurden 1441 Wohnungen mit fast 65 000 Quadratmeter Wohnfläche abgerissen. Von den 3 500 Wohnungen der städtische DWVG standen 2003 mehr als 20 Prozent leer. Die Abrisse entlasteten das überschuldete Unternehmen, konnten es aber nicht retten.

Gleichzeitig erfolgte auch der Rückbau der Infrastruktur, etwa von Heiztrassen in Döbeln Nord durch die Stadtwerke. In vier Jahren wurden dafür rund 1,5 Millionen Euro Fördermittel ausgereicht. Damit konnte die Hälfte der Rückbaukosten finanziert werden.

Das meiste Geld, insgesamt rund 8,2 Millionen, ist in die sogenannte Aufwertung der Wohngebiete geflossen. Davon waren 3,1 Millionen Euro Stadtumbaumittel. In diese Kategorie fielen auch die letzten Vorhaben, die die Verwaltung realisiert hat. in der Kita Tausendfüßler in Döbeln Nord wurde eine Menge Geld in die Modernisierung gesteckt. Zuletzt wurde vor etwa zwei Jahren noch die Fassade saniert.

Nicht zuletzt hatte das Geld aus dem Stadtumbau geholfen, Vorhaben zu finanzieren, die mit dem europäischen Förderprogramm EFRE in den vergangenen Jahren realisiert wurden. Die Stadtumbaumittel konnten dort zur sogenannten Cofinanzierung eingesetzt werden. Statt 25 Prozent Eigenanteil musste die Stadt dann nur zehn Prozent aufbringen, sagte Hanns.

Ganz ist der Stadtumbau auch nach Aufheben des großen Gebietes noch nicht beendet. Die Stadt hat noch ein zweites kleineres Gebiet im sogenannten Gründerzeitviertel ausgewiesen. Dort ist unter anderem der Abriss der ehemaligen Reißzweckenfabrik an der Uferstraße geplant. Und auch der Weg zwischen Fronstraße und Tümmlersteg soll mit dem Geld noch saniert werden. An diesem Weg hatte bis vor einigen Jahren ein Wohnblock der DWVG gestanden, der mit Stadtumbaumitteln abgerissen wurde.

