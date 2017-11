Widerstreit der Konzepte Dresden lag in Trümmern, doch wie sollte die Stadt wieder aufgebaut werden? Für Historisches blieb wenig Platz.

Leere, die sich wieder füllen musste: Um die Frage der neuen Bebauung der Prager Straße wurde intensiv gerungen. Für die Ruine der Sophienkirche aber war aller Protest vergeblich (Kreis). Sie wurde abgerissen. Getrauert wurde sehr um das Alte Dresden. Fritz Löffler schrieb das Werk, das den Mythos Dresden erst möglich machte. © Deutsche Fotothek, Jochen Zimmermann

Vier Jahre lang räumte Erika Hohlfeld „gewaltige Gesteinsmassen in harter Arbeit beiseite“, wie sie es schilderte. Nach Kriegsende hatten bis zu 100 000 freiwillige Helfer, darunter unzählige Frauen, nach der Arbeit und an den Wochenenden mitgeholfen, die Stadt aus den Trümmern zu bergen. Ihnen setzte der Dresdner Bildhauer Walter Reinhold 1952 mit seiner drei Meter hohen Plastik ein Denkmal. Sie ist vor dem Dresdner Rathaus zu sehen und stellt eine Trümmerfrau mit einem Ziegelputzhammer dar. Vorbild dafür soll unter anderem Erika Hohlfeld gewesen sein.

„Das, was man früher unter Dresden verstand, existiert nicht mehr“, so hatte

es Erich Kästner beschrieben. Von 228 000 Wohnungen in Dresden blieben nur 55 000 unzerstört, 75 000 waren total vernichtet. Während leicht beschädigte Wohnhäuser winterfest gemacht wurden, begann 1946 die Enttrümmerung. Dresden war 1957 die letzte deutsche Großstadt, die von Ruinen beräumt war.

Um den Wiederaufbau der Stadt wurde heftig gestritten, nur in einem Punkt waren sich die Architekten und Denkmalpfleger einig: Die Nachteile der alten, engen Stadt mit lichtlosen Hinterhöfen und ohne Grün sollten nicht prägend sein. Zuerst wurden Pläne zur Neugestaltung des Straßennetzes vorgelegt, deren Grundlagen bereits im 19. Jahrhundert entwickelt worden waren. Dazu zählten Stadtringe, eine neue Nord-Süd-Verbindung und eine Ost-West-Achse. Doch wie sollte das neue Dresden aussehen? Sollten Gebäude wieder aufgebaut und alte Straßen- und Platzstrukturen beachtet werden? Der spätere Oberbürgermeister Walter Weidauer sprach von „Demokratie im Wohnungsbau“ und forderte eine Klärung der Bodenfrage, denn „nicht eine Residenzstadt mit ihrem parasitären Einschlag, sondern eine Stadt der Arbeit, der Kultur, des Wohlstandes für alle muss Dresden werden.“ Eine im Juli 1946 eröffnete Städtebauausstellung unter dem Titel „Das neue Dresden“ zeigte die unterschiedlichen Denkmodelle.

Der Dresdner Stadtbaurat Herbert Conert forderte für das Stadtinnere „die Wahrung der barocken Haltung, des Maßstabes in diesen Straßen- und Platzräumen, der durch die Baudenkmäler gegebenen Grundlinie.“ Der Wiederaufbau der zerstörten Frauenkirche und weiterer die Silhouette prägender Gebäude gehörte für ihn dazu.

Ganz anders die Vorstellungen des Architekten Hanns Hopp, in seinem Wiederaufbauplan kamen weder Frauenkirche noch Zwinger vor. Die Ruinen der bedeutenden Bauwerke sollten in einem durchgrünten Forum entlang der Elbe ausgestellt werden. Die neue Dresdner Silhouette sollten Bürohochhäuser mit kreuzförmigem Grundriss und darum platzierte Wohnhäuser in Blockstruktur bilden.

Um es Hausbesitzern unmöglich zu machen, ihre zerstörten oder beschädigten Gebäude wieder aufzubauen und damit Tatsachen zu schaffen, erließ die Landesregierung 1946 eine Bausperre für das gesamte zerstörte Stadtgebiet. So sollte Zeit für Neuplanungen gewonnen werden.

In den städtischen Planungen von Anfang 1950 kamen weder Schloss, Oper noch Taschenbergpalais und Sophienkirche vor. Ein Jahr später beschloss die Stadtverordnetenversammlung wiederum, dass 26 stark zerstörte Bauwerke in der Altstadt und 15 in der Neustadt wiedererstehen sollten. Doch selbst von dieser überschaubaren Liste wurden später die Ruinen von sieben Baudenkmalen beseitigt.

Im Sommer 1950 erklärte die DDR-Regierung Dresden zu einer bevorzugten Aufbaustadt des Landes. Sie stellte Geld zur Verfügung und verfügte in den Aufbaugebieten über die Grundstücke, allenfalls wurden die einstigen Eigentümer entschädigt. Nachfolgende Pläne konzentrierten sich auf die Altstadt, die Rolle als Kunst- und Kulturstadt blieb nicht unerwähnt. Gleichzeitig schufen die neuen Machthaber mit der flächendeckenden Enttrümmerung und dem Anlegen der rund 60 Meter breiten Ernst-Thälmann-Straße (heute Wilsdruffer Straße) Tatsachen. So war ab 1954 genügend Platz für Demonstrationen wie zum 1. Mai. Die Straßenbreite verhindert heute noch, dass sich die Wilsdruffer zur Bummelmeile entwickeln kann. Die Diskussion um das künftige Baugeschehen war in jener Zeit immer mit politischer Einflussnahme verbunden. Wichtige Positionen besetzte die SED mit ihr genehmen Fachleuten. So entstanden neue Stadtstrukturen mit Hochhäusern und Plattenbauten. Ein Beispiel ist die Prager Straße.

