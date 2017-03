Widerstand mit dem Kreuz In Marbach, einem Vorort von Erfurt, soll eine Moschee entstehen. Der Ort ist gespalten.

Holzkreuze, die aus Protest gegen den geplanten Moscheebau in Marbach aufgestellt worden waren, sind inzwischen verschwunden. © imago

Suleman Malik wirkt verloren, so wie er im Nieselregen allein auf der Wiese steht. Der Sprecher der Erfurter Ahmadiyya-Gemeinde hält ein Plakat in den Händen. Darauf steht „Muslime für Frieden“ und „Muslime gegen ISIS“. Malik will ein Zeichen setzen gegen das, was Muslimen oft vorgehalten wird: dass sie sich nicht genug gegen islamistischen Terror äußerten.

Auf der Wiese standen noch wenige Stunden zuvor große Holzkreuze, aufgestellt von Gegnern der Moschee, die die Ahmadiyya-Gemeinde auf dem benachbarten Grundstück plant. Es befindet sich in einem Gewerbegebiet am Ortseingang von Marbach, einem ländlichen Vorort von Erfurt. Malik will den Bauantrag in den nächsten Tagen einreichen. „In einer Demokratie wie Deutschland kann jeder offen seine Religion leben. Deshalb bauen wir die Moschee“, sagt er. Sie soll Platz für 120 Leute bieten und ein acht Meter hohes Schauminarett bekommen. Muezzin-Rufe wird es demnach nicht geben. Die Landeshauptstadt steht dem Vorhaben laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) „aufgeschlossen gegenüber“.

An diesem Abend, an dem Malik sein Zeichen setzt, haben sich zwei Dutzend Gegner um ein kleines Kreuz versammelt. Es steht im verwelkten Gras. Einige beten das Vaterunser und singen christliche Lieder. Eine Frau aus dem 60 Kilometer entfernten Eisenach begründet ihre Anwesenheit so: „Wehret den Anfängen.“ Die Marbacher Bürgermeisterin Katrin Böhlke beobachtet die Szene. „Ich kenne keinen“, sagt sie.

Hier die rechts eingestellten Leute. Dort die von links. Die Erfurter Antifa kommt mit einem Lautsprecherwagen vorbei und geißelt die „rassistische Mitte“. Die rund 70 jungen Leute werden von einem Großaufgebot der Polizei begleitet; wohl deshalb, weil in ihrem Demo-Aufruf stand, dass sie das „Ku-Klux-Klan-Kreuz“ mit Motorsägen und Äxten fällen wollen.

Bürgermeisterin Böhlke findet es nicht gut, dass ihr 4 000-Einwohner-Ort zum Schauplatz von politischen Kämpfen geworden ist. Die Kreuze, wohl von Ortsfremden aufgestellt, würden selbst jenen Einwohnern nicht gefallen, die gegen die Moschee seien. Und sie sind laut Bürgermeisterin die Mehrheit im Ort. Suleman Malik will das nicht glauben.

Nur gut 70 Mitglieder hat die Ahmadiyya-Gemeinde in ganz Thüringen, rund 45 000 sind es laut Malik in Deutschland. Sie hätten bisher 52 Moscheen gebaut, geplant werde auch eine in Leipzig. Diese Spielart des Islam entstand Ende des 19. Jahrhunderts in Indien. „Die Mainstream-Muslime wollen mit den Ahmadis nichts zu tun haben. Das gilt auch umgekehrt“, sagt Jamal Malik, Professor für Islamwissenschaft an der Universität Erfurt. Ihm zufolge stehen die Ahmadis auf dem Boden des Grundgesetzes und wollen sich in Deutschland integrieren und engagieren. Dazu gehört auch die Missionierung, sagt Suleman Malik, der Sprecher der Erfurter Gemeinde.

Der Thüringer AfD-Politiker Stefan Möller meint hingegen, die Ahmadiyya-Gemeinschaft verfolge „verfassungswidrige Ziele“. Es sei „entschieden zu viel Toleranz“, wenn die Moschee gebaut werde. Ein dagegen gerichtetes Bürgerbegehren unterband die Stadtverwaltung, deshalb klagt die AfD beim Verwaltungsgericht. Vielleicht kommt ja auch der Feldhamster dem Vorhaben in die Quere. Was sonst die Domäne von Naturschützern ist, hat nun die AfD für sich entdeckt: Laut Möller leben Exemplare der geschützten Tierart auf dem für die Moschee vorgesehenen Grundstück. Die Stadtverwaltung bestreitet das.

zur Startseite