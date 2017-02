Widerstand gegen Neonazis erwartet Auch wenn der 13. Februar voraussichtlich friedlich bleibt, ist bereits am Wochenende mit Konfrontationen zu rechnen.

Gegendemonstranten bei der Blockade eines Neonazi-Aufmarschs im Jahr 2010 © Jörn Haufe

Welche Strategie verfolgen die Rechtsextremen in diesem Jahr, um das Gedenken an den 13. Februar für ihre Zwecke zu instrumentalisieren? Offizielle Anmeldungen gibt es bisher zwei. Eine für diesen Sonnabend, 14 Uhr. Gerhard Ittner, aus dem Landkreis Fürth, vorbestrafter Volksverhetzer und Holocaustleugner, will Neonazis am Zwingerteich sammeln und von der Alt- in die Neustadt ziehen.

Da die überregionalen mit den örtlichen Neonazis zerstritten sind, rechnet das linke Blockadebündnis Dresden Nazifrei nicht mit vielen Teilnehmern. Ittner selbst hat aber 1 000 angemeldet. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren kamen zu den Aufrufen von den örtlichen Truppen um Maik Müller maximal 500 bis 600 Rechte.

Allerdings rechnen die Neonazigegner damit, dass Müller ebenfalls für diesen Sonnabend mobilisieren wird. Er hat offiziell einen Aufmarsch für den 18. Februar angemeldet. Das sei wohl aber nur Teil eines Katz-und-Maus-Spiels, sagt Franziska Fehst von Dresden Nazifrei. „Wir gehen davon aus, dass die lokalen Neonazis am 11. Februar etwas planen.“ Sie rechne mit einem Fackelmarsch gegen 16.30 oder 17 Uhr durch die Innenstadt.

Der Versammlungsbehörde liegt noch keine Anmeldung in diese Richtung vor, hieß es aus dem Rathaus. Man rechne aber mit neuen Entwicklungen am Freitag. Müller selbst hält sich noch bedeckt, will weder bestätigen noch dementieren, dass er auch an diesem Samstag etwas plant.

Die Gegner seien aber gewappnet, sagt Fehst. Das Bündnis ruft zu einer Gegendemonstration auf, die sich um 13 Uhr am Goldenen Reiter treffen wird. Dann soll es über die Augustusbrücke zum Landtag gehen. Ob weitere Demos angemeldet werden und wie lange sich der Zug durch die Stadt ziehen wird, hänge davon ab, was die Neonazis planen. Man werde sich der Lage anpassen. „Wir sind ein Blockadebündnis und wollen das auch in diesem Jahr so durchführen“, kündigt Fehst an.

Dass die Neonazis nicht wie 2016 erneut zum Gedenkobelisken in Altnickern marschieren werden, sei sehr wahrscheinlich. Denn für Prohlis und Nickern liegen Anmeldungen von ihren Gegnern vor. Für den 18. Februar, falls Müller doch bei dem Datum bleibt, hat die Arbeitsgemeinschaft 13. Februar eine Gegendemonstration in der Innenstadt angemeldet.

Am 14. Februar will die AfD noch einen Kranz am Altmarkt ablegen. Dazu ruft übrigens auch Pegida auf. Die Polizei ist für jedes Datum vorbereitet. Sie bewertet es als vorteilhaft, dass am 13. Februar selbst keine Anmeldungen von rechts oder links vorliegen. Dann könne der Tag friedlich bleiben. Mit so heftigen Ausschreitungen wie vor einigen Jahren sei nicht zu rechnen, hieß es von der Polizei.

