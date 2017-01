Widerstand gegen Gastrasse Der Gemeinderat lehnt den Verlauf der Eugal-Leitung ab, weil er die Erweiterung des Gewerbegebietes in Gefahr sieht.

So wie hier bei Neusörnewitz beim Bau der Erdgasleitung Opal wird es bald auch wieder aussehen, wenn die geplante Erdgasleitung Eugal das Gebiet der Gemeinde Klipphausen schneidet. © Archiv/Claudia Hübschmann

In der Vorlage für die Gemeinderäte steht kurz und knapp: „Seitens der Gemeinde Klipphausen wird die Trassenführung für die Europäische Gas-Anbindungsleitung Eugal im Gemeindegebiet Klipphausen abgelehnt.“ Als Bürgermeister Gerold Mann (parteilos) am Dienstagabend in der Gemeindeverwaltung zur Abstimmung aufruft, heben alle Räte die Hand – einstimmig abgelehnt.

Eugal soll russisches Erdgas, das über eine Pipeline am Grund der Ostsee transportiert wird, von der Ostseeküste bis nach Tschechien weitertransportieren. „Unsere Firmen dürfen nicht nach Russland exportieren, aber hier werden im großen Stil Geschäfte gemacht“, sagte ein Gemeinderat. Die Größe des Geschäfts ist es auch, die die Ablehnung des geplanten Trassenverlaufs durch die Gemeinde Klipphausen ziemlich aussichtslos erscheinen lässt. Bürgermeister Mann erklärte, dass die Trassenbauer gute Anwälte hätten. „Wir sind ja gastrassenleidgeprüft – jetzt kommt der dritte Anbieter, der quer durch die Gemeinde geht.“ Denn neben Opal und Eugal führt auch die Verbundnetz-AG eine Leitung durchs Gemeindegebiet.

Die Eugal-Leitung trifft im Norden an der Elbe in Gauernitz auf Klipphausener Gemeindegebiet und verlässt es an der Bundesautobahn 4 im Süden. In 2,40 Meter Tiefe werden die Rohre mit einem Innendurchmesser von 1,40 Metern – groß genug, dass ein kleineres Kind aufrecht darin stehen kann – verlegt und mit mindestens einem Meter Boden wieder abgedeckt. Ein zwölf Meter breiter Schutzstreifen darf nicht wieder bebaut werden.

Und das ist das Problem. Die vorgesehene Streckenführung verläuft unmittelbar über die Flächen, die für eine Erweiterung des Gewerbegebietes Klipphausen vorgesehen sind. Das ist jetzt 100 Hektar groß, rund 3 000 Menschen arbeiten hier in rund 100 Firmen. Viele sind so erfolgreich, dass Erweiterungsbedarf besteht. Erst nach einem Widerspruch willigte die Landesdirektion einer Erweiterung des Gewerbegebietes um 15 Hektar in südwestlicher Richtung zur Autobahn A 4 und zum Ortsteil Sora zu. Die Eugal-Trasse würde diesem Vorhaben buchstäblich einen Strich durch die Rechnung machen.

Der geplante Trassenverlauf der Eugal schränke diese Erweiterung wesentlich ein, heißt es denn auch in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat.

Allerdings gibt es auf dem Papier zwei Alternativ-Trassen. Entscheidend ist dabei die Möglichkeit der Elbquerung. Bei der Variante Meißen-West würde diese in Zadel erfolgen, bei der Variante Diera- Zehren in Kleinzadel. Die erste Alternativ-Trasse wäre 4,9 Kilometer länger als die durchs Klipphausener Gemeindegebiet, die zweite 9,3 Kilometer. Bürgermeister Mann bezeichnete beide Varianten denn auch als „Hobby-Trassen“, die angegeben worden sind, um der Form zu genügen.

Sehr wahrscheinlich ist nun, dass die Eugal-Leitung direkt neben der schon bestehenden Opal-Leitung verlegt wird. Damit würde ein rund 35 Meter breiter Streifen entstehen, der nicht überbaut werden dürfte und damit auch nicht für ein Gewerbegebiet nutzbar wäre.

In der Ablehnung des Gemeinderates wird noch ein anderer Punkt hervorgehoben. Nämlich der Verlust wertvoller Ackerböden, die im Gemeindegebiet Bodenwertzahlen zwischen 50 und 70 von 100 möglichen erreichen. In den Planungsunterlagen wird von einem lediglich temporären Eingriff in die Natur und Landschaft gesprochen und dass die Biotope sich kurz- oder langfristig wieder regenerieren können. Das sehen die Gemeinderäte anders: „Für die Wiederherstellung des ursprünglichen Ertragsniveaus der landwirtschaftlich genutzten Flächen wird aus unserer Sicht jedoch ein langer Zeitraum erforderlich sein. „Dass die geplante neue Leitung wieder durch das Landschaftsschutzgebiet der linkselbischen Täler führt, das juckt überhaupt keinen“, so der Bürgermeister.

Bauamtsleiter Dieter Schneider kündigte auf der Gemeinderatssitzung an, dass sich Klipphausen mit der Stadt Coswig zusammentun werde, um die kleine Chance einer Änderung des Trassenverlaufes zu ergreifen. Coswig will nicht, dass die Erdgasleitung durch dicht besiedeltes Gebiet geht. Der dortige Bauamtschef Wolfgang Weimann forderte, dass alle Trassenvarianten fair betrachtet werden.

