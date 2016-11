Widerstand gegen Ausnahmen Private und Öffentliche sollen Ausgleichsbeträge zahlen – das fordern die Stadträte.

Die Altstadt aus der Vogelperspektive: sowohl private Grundstückseigentümer und Immobilienbesitzer als auch öffentliche nichtstädtische Einrichtungen wie Kirchen, Albrechtsburg und Bundesagentur für Arbeit oder Landesgymnasium St. Afra sollen einen Ausgleich für die Wertsteigerung ihrer Gebäude durch die in den letzten Jahren erfolgten Sanierungen zahlen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Sowohl im Ältestenrat als auch in den Stadtratsfraktionen wird die vom Baudezernat vorgelegte Liste mit Befreiungen von der Altstadt-Sanierungsabgabe nach SZ-Informationen abgelehnt. Ursprünglich sollten sowohl private Grundstückseigentümer und Immobilienbesitzer als auch öffentliche nichtstädtische Einrichtungen wie Kirchen, Albrechtsburg und Bundesagentur für Arbeit oder Landesgymnasium St. Afra einen Ausgleich für die Wertsteigerung ihrer Gebäude durch die in den letzten Jahren erfolgten Sanierungen zahlen.

Nun will die Stadtverwaltung ganz oder teilweise auf diese sogenannten Ausgleichsbeträge verzichten. Dies würde insgesamt 16 Einrichtungen betreffen, bei denen die Stadt auf die Forderung von insgesamt 303 000 Euro verzichten würde. Wie mit den Ausgleichsbeträgen weiter verfahren werden soll, soll in öffentlicher Sitzung beim Stadtrat am 7. Dezember entschieden werden. Gibt es dort keine Einigung, zieht der Bund ab 1. Januar 2017 alle Ausgleichsbeträge in voller Höhe ein. (SZ/ul)

