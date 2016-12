Widersprüche werden geprüft 70 bis 80 Schönteichener wehren sich gegen eine besondere Abwassergebühr. Die Gemeinde hofft auf eine baldige Klärung.

© dpa

Die Gemeinde Schönteichen will sich in den nächsten Monaten verstärkt um die Widersprüche von Schönteichenern kümmern. Das kündigte Bürgermeister Maik Weise (CDU) jüngst am Rande einer Veranstaltung an. 70 bis 80 Einwohner der Gemeinde hatten bereits im Sommer Widerspruch gegen eine spezielle Kleineinleitergebühr erhoben, die der Freistaat von der Gemeinde Schönteichen verlangt hat (SZ berichtete). Die Gemeinde legte die Gebühr, so wie vorgeschrieben, auf die Bürger um und versandte entsprechende Gebührenentscheide. Damit sollten alle Schönteichener, die in den Jahren 2010 bis 2012 noch keine vollbiologische Kläranlage nutzten, 17,90 Euro pro Person im Haushalt und Jahr zahlen. Die Schönteichener klären ihr Abwasser, mit Ausnahme des Ortsteils Biehla, selbst. Die Kleineinleitergebühr verlangt der Freistaat ab dem Jahr 2010 von den Bürgern, die ihr Abwasser in diesen Jahren noch nicht entsprechend den Regeln der Technik klärten.

Die Gemeinde will die Widersprüche bearbeiten und die Sachlage in einem Schreiben erläutern. Bürgermeister Maik Weise hofft, dass dann der eine oder andere seinen Widerspruch zurücknimmt. Schließlich müsse so eine Eingabe das Landratsamt bearbeiten. Die Kosten liegen bei 25,13 Euro pro Widerspruch. Das Landratsamt macht aber auf Anfrage deutlich, dass auch die Bürger anderer Gemeinden bereits gegen die Kleineinleitergebühr Widerspruch eingelegt haben. (SZ/pre)

zur Startseite