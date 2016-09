Widersprüche gegen Sanierungsbeitrag Fast alle Grundstückseigentümer in der Kernstadt von Glashütte haben gezahlt. Nur ganz wenige waren dazu nicht bereit.

Zwei Grundstückseigentümer in Glashütte haben Widerspruch gegen die sogenannten Ausgleichsbeiträge eingelegt. © Symbolbild/dpa

Bis zum Ende des Jahres müssen alle Grundstückeigentümer der Glashütter Kernstadt die sogenannten Ausgleichsbeiträge zahlen. Mit diesen beteiligen sie sich an der Aufwertung der Grundstücke durch die Arbeiten, die in den letzten Jahren Dank Fördermitteln im Altstadtkernbereich vorgenommen wurden.

Die meisten Glashütter haben diese Beiträge auch bezahlt, erklärte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Es gibt nur zwei Widersprüche. Alle anderen 44 Grundstückseigentümer, die in den letzten Wochen zur Zahlung aufgefordert wurden, haben bezahlt. Die übergroße Mehrheit der Glashütter Grundstücksbesitzer – in Summe 190 – haben die Ausgleichsbeträge bereits bis zum Juni 2015 bezahlt. Bis dahin gab es einen Abschlag in Höhe von 20 Prozent. Insgesamt waren es etwas mehr als 200 000 Euro. Dieses Geld blieb bei der Stadt, die es für die Sanierung der Stützwand am Erbenhang eingesetzt hat.

Die Stadtsanierung in Glashütte begann 1993. Damals galten zwei Drittel der Häuser als sanierungsbedürftig. Über die Hälfte der Wohnungen hatten Schäden, einzelne waren unbewohnbar. Nach dem Programmstart hat sich die Situation deutlich verbessert. Über 100 private Wohn- und Geschäftshäuser wurden saniert. Die Zahl der Bewohner in der Glashütter Altstadt stieg von 814 (1992) auf 992 (Ende 2013).

zur Startseite