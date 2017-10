Wider die Vorzeichen Die Volleyballerinnen vom Dresdner SC feiern in Wiesbaden ihren ersten Auswärtssieg – und ein überraschendes Debüt.

Ein Garant für viele Dresdner Punkte ist die finnische Neuverpflichtung Piia Korhonen. © Matthias Rietschel

Irgendwie bleibt das Verletzungspech den Dresdner Volleyball-Frauen in diesem Jahr treu. Im Abschlusstraining hatte Ivana Mrdak einen Ball auf die Hand bekommen. Ihre Finger sind geschwollen und geschient. Wie schwer die Verletzung ist, steht noch nicht fest.

Ausgerechnet auf die bislang beste Blockerin muss der DSC beim Auswärtsspiel in Wiesbaden verzichten. Für die Serbin ist kurzfristig die erst 17-jährige Camilla Weitzel vom Nachwuchsteam VCO ins Aufgebot gerückt – und kommt gleich zu ihrem ersten Bundesligaeinsatz. Beim Stand von 24:13 im dritten Satz wird die Mittelblockerin kurz eingewechselt. „Camilla ist eine überragende Aufschlägerin, und ich wollte ihr gern bei dem Stand die Gelegenheit geben“, sagte Alexander Waibl.

Dass der Trainer in so eine komfortable Situation kommen würde, sieht am Samstagabend beim 3:1 (20:25, 25:23, 25:14, 25:17 zunächst nicht danach aus. Der DSC verliert den ersten Satz, weil seine Spielerinnen „den gegnerischen Angriff nicht stoppen“ können und im Block nicht „präsent“ sind, wie Waibl später monierte.

Ausgerechnet bei der Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte steht Barbara Wezorke erstmals in dieser Saison in der Startsechs. Der Grund sei nicht Mrdaks Verletzung, wie Waibl erklärt: „Ich hätte Barbara sowieso die Chance in Wiesbaden gegeben, sie ist eine zuverlässige Spielerin, hat nur ihre Zeit gebraucht.“ Anfangs hapert es im Block mit dem Timing und der Präzision. „Daran müssen wir jetzt arbeiten“.

Als Waibls Team auch im zweiten Satz nicht so richtig den Rhythmus findet, wechselt der Trainer beim 9:12 im Zuspiel. Für die junge Amerikanerin Madison Bugg kommt die erfahrende Mareen Apitz und verteilt sehr sicher die Bälle, was ihr vor allem Angreiferin Piia Korhonen ein ums andere Mal dankt. 23 Punkte steuert die Finnin zum Erfolg bei. Apitz wird als wertvollste Spielerin geehrt. „Unsere Annahme war wieder bombig und das Angriffsspiel variabel. Das Team war besser als im ersten Auswärtsspiel in Potsdam – und der Gegner keinesfalls leichter“, erklärt Waibl, der sich zufrieden im Bus zurücklehnt und diesmal der DJ aus dem Trainerteam ist. „Da laufen Klassiker wie Pink Floyd“, meint er.

Wie man Waibl kennt, wird er die lange Heimfahrt auch genutzt haben, um Statistiken auszuwerten. Denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Der Meisterschaftsdritte reist am Mittwoch zum VCO Berlin, dem deutschen Nachwuchsteam in der Bundesliga. Eine Woche später steigt in der Margon-Arena der Klassiker gegen Stuttgart.

