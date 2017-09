Wickelkommoden heiß begehrt Ohne sie verlässt kaum ein Lkw das Möbelwerk Niesky. Das hat zum Jubiläum viele Pläne.

Sandro Born baut Stollenschränke. Eine im Mittelalter erfundene Bauart, bei der senkrechte Stollen oder Wangen durch waagerechte Böden miteinander verbunden und durch Rückwände, Türen und Schubfächer ergänzt werden. © Constanze Knappe

Die Stühlchen sind beinahe so klein, dass man meint, sie gehörten in eine Puppenstube. Das Möbelwerk Niesky stattet Kitas damit aus. Mehrere Stapel stehen für den Versand bereit. Dazu die passenden Tische. Doch ehe diese Möbel auf die Reise zum Kunden gehen, wird ein Lkw mit Bettgestellen, Tischen und Stühlen für ein Studentenwohnheim in Rostock beladen. Die fallen um einiges größer aus. Etwa 20000 verschiedene Artikel führt das Unternehmen im Sortiment. „Manche werden nur ab und zu mal bestellt, andere in schöner Regelmäßigkeit“, erklärt Geschäftsführer Bernd Volker. Zum Standardprogramm gehören die Stollenmöbel. Die senkrechten sogenannten Stollen sind kindgerecht schön bunt, wobei Limette der neueste Schrei ist. Für die waagerechten Verbindungsteile sind helle Hölzer angesagt. In Deutschland gibt es nur drei Hersteller, die Stollenmöbel für Kitas produzieren. Einer davon ist die Möbelwerk Niesky GmbH.

Die gibt es seit mittlerweile 25 Jahren. Im Auftrag der Eigentümer hatte Bernd Volker seinerzeit entlang der A 4 eine Produktionsstätte im Dreiländereck gesucht und war zufällig auf Niesky gestoßen. 1992 wurde die GmbH gegründet, 1995 die erste Halle gebaut. Bis 2005 wurde hauptsächlich für Kunden in den neuen Bundesländern produziert. Mittlerweile werden Möbel aus Niesky bis an die slowenische Grenze oder nach Antwerpen geliefert. Als Einzelbestellung im Paketversand, zumeist aber mit den eigenen Lkw des Möbelwerks – und eigenen Monteuren, die die Möbel an Ort und Stelle aufbauen. Vertrieben werden die Erzeugnisse über mehr als 700 Händler bundesweit. „Zwar stehen deren Kontaktdaten auf der Lieferung, unser Name aber spricht sich trotzdem herum“, sagt Bernd Volker nicht ohne Stolz.

Das liegt an der Qualität der Produkte, ganz sicher aber ebenso am Einfallsreichtum der Entwickler. Tische mit abnehmbarer Platte, in deren Kiste darunter sich Spielsteine in Windeseile verstauen lassen, ist so eine Idee davon. Experimentierwagen nennt sich das Teil im Fachjargon. „Kinder wollen doch beschäftigt sein“, ist die einleuchtende Begründung von Bernd Volker. Als „genial“ bezeichnet er die Topfbank. „Anfangs wurden wir dafür ausgelacht, aber jetzt kauft sie jeder“, erklärt er. Lange Zeit als Form der Gängelung der Krippenkinder in der DDR verschrien, werden Topfbänke zunehmend auch von westdeutschen Kitas geordert. Zudem verlässt kaum ein Lkw ohne eine Wickelkommode das Werk. „Es besteht ein Riesenbedarf, seit der Anspruch auf Kitabetreuung gesetzlich geregelt ist“, so Bernd Volker.

In den nächsten acht Wochen haben die 58 Beschäftigten Aufträge für eine Million Euro abzuarbeiten. Alles in allem wird das Möbelwerk Niesky im Jubiläumsjahr einen Umsatz von siebeneinhalb Millionen Euro machen. Schon jetzt geht es in der Werkhalle reichlich eng zu, müssten es nicht nur zwei Verladerampen mehr sein. Über eine Erweiterung wird bereits nachgedacht. So könnte eine frühere Waggonbauhalle aus den Zwanziger Jahren, die inzwischen dem Möbelwerk gehört, saniert oder irgendwo auf der grüner Wiese neugebaut werden. Die Erweiterung im eigenen Gelände sieht Bernd Volker allerdings nur als drittbeste Lösung. Für eine neue Struktur der Abläufe müsste die zweischichtige Produktion zwischenzeitlich angehalten werden. Dringend sucht das Möbelwerk einen Azubi zum Holzmechaniker. Seit zwei Jahren habe man dafür jedoch keinen geeigneten Bewerber gefunden.

