Wichtiges Zeichen für Beschäftigte DGB-Chef Reiner Hoffmann hat das Werk in Bautzen besucht und Hilfe von ganz oben zugesichert.

DGB-Chef Reiner Hoffmann besuchte am Donnerstag das Bombardier-Werk in Bautzen – und versprach Unterstützung von höchster Ebene. © Uwe Soeder

Nach dem Bundeswirtschaftsminister jetzt auch der Bundesgewerkschafts-chef: DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann hat den Waggonbauern am Donnerstag Unterstützung von höchster Ebene zugesichert. „Die Bombardier-Werke in Bautzen, Görlitz und Hennigsdorf sind wichtige Industriestandorte in Ostdeutschland“, sagte er nach seinem Besuch in Bautzen. „Wir werden uns als Gewerkschaft dafür einsetzen, dass sie erhalten bleiben, und wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen.“

Reiner Hoffmann war am Donnerstag in Sachsen unterwegs und hat unter anderem auch das Bombardier-Werk in Bautzen besucht. Er sei sehr beeindruckt, mit welcher hohen Präzision und Qualität hier gearbeitet werde, sagte er nach einem Rundgang durch die Montagehallen. Diese hohe Qualitätskompetenz sei auch eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt des Standorts, ist der DGB-Chef überzeugt.

Mit Betriebsrat und Geschäftsleitung getroffen

Jetzt sei das Management gefragt, dem Unternehmen eine sichere Perspektive zu geben. Die Gewerkschaft werde an einem Zukunftskonzept für Bombardier mitarbeiten, kündigte Hoffmann an. Der Konzern müsse seine Kompetenzen dafür einsetzen, den neuen, modernen Formen der Mobilität im Schienenfahrzeugverkehr Rechnung zu tragen. „Wir werden uns auch die Kundenstrukturen ansehen“, erklärte Hoffmann. So wolle er große Auftraggeber wie zum Beispiel die Deutsche Bahn an ihre unternehmerische Verantwortung für die Hersteller in Deutschland erinnern.

Vor seinem Werksrundgang hatte sich Reiner Hoffmann mit dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung getroffen. Die Stimmung im Unternehmen habe er als „konstruktiv positiv“ wahrgenommen. Er gehe davon aus, dass die Perspektiven für den Standort Bautzen gut stehen. Diesen Eindruck bestätigte auch der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, Michael Bacher. Ob und wie es mit ihrem Werk aber tatsächlich weitergeht, das wissen die Bautzener Waggonbauer genauso wenig wie alle anderen. Bis jetzt hat die Konzernleitung noch keine konkreten Pläne und Zahlen genannt.

Ostsachsens IG-Metall-Chef Jan Otto hätte es deshalb wohl gern etwas kämpferischer gehabt. Während der Betriebsrat in Bautzen erst einmal abwarten will, welche Konzepte das Management auf den Tisch legt, kündigt Jan Otto schon mal an, auch die Kollegen am Bautzener Standort in Kürze zu einer Mitgliederversammlung einzuladen. Dann können sich die Bautzener Kollegen an ihrem Arbeitsplatz wirklich sicherer fühlen als alle anderen.

