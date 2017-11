Wichtiges Spiel in Cunewalde Die SG HVO Cunewalde/Sohland erwartet das Tabellenschlusslicht aus Hartha.

Handball-Sachsenliga Männer. Am Sonnabend ab 17 Uhr wird es wieder brodeln in der Cunewalder Polenz-Sporthalle. Die SG HVO Cunewalde/Sohland erwartet das Tabellenschlusslicht aus Hartha zu einem eminent wichtigen Heimspiel. Mit einem Sieg könnte die SG den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen. Chefcoach Carsten John: „Dazu bedarf es einer verbesserten Angriffsleistung meiner Mannschaft. Dies ist unser größtes Manko in der bisherigen Spielzeit.“ Gegen das Team aus Hartha, das Cunewalde/Sohland im Pokal bereits bezwingen konnte, gilt es vor allem, auf die Rückraumachse Ullbricht/Gaube zu achten. John: „Im Pokal hatte Ullbricht gefehlt. Aber in den Punktspielen ist er bisher als überragender Akteur aufgetreten.“ Am Sonnabend hofft der SG-Trainer vor allem auf den Heimvorteil und will mit Unterstützung des Cunewalder Publikums die wichtigen Punkte einfahren. Personell ist die Lage gut. Tom Kaiser ist wieder auf dem Weg zurück ins Team. Er wird voraussichtlich aber erst einmal nur in der dritten Mannschaft spielen, die ab 14.30 Uhr ihr Spitzenspiel gegen den BSV Görlitz bestreitet. „Wir sind froh, dass Tom langsam wieder zurückkehrt und unser Aufgebot um einen Linkshänder ergänzen wird“, freut sich Carsten John. Gegen Hartha erwartet er ein umkämpftes Spiel. „Unsere Gäste konnten sich im Saisonverlauf immer mehr steigern.“ (fs)

