Wichtiger Test gegen Halle Die Liga pausiert, aber Dynamo bleibt im Spielrhythmus und testet am Freitag gegen den Halleschen FC. Es ist auch eine Chance für die bisherigen Reservisten, sich zu empfehlen.

Noch in der 3. Liga fielen Dynamo und Halle übereinander her: Aias Aosman gegen Dorian Diring. Die Dresdner gewannen im August 2015 nach Aufholjagd mit 3:2. © Robert Michael

Es ist bereits das zehnte in dieser Saison für die Schwarz-Gelben, das Testspiel zwischen Dynamo und dem Halleschen FC am Freitagnachmittag. In der Mitte der Länderspielpause terminiert, wird dann gern davon gesprochen, den Spielrhythmus aufrecht zu erhalten. Es geht aber genauso um Spielpraxis für die zweite Reihe. Also Akteure, die zuletzt nicht zum Zug kamen und sich für künftige Startelfeinsätze empfehlen wollen und sollen.

In den vergangenen zwei Jahren half dabei auch die eigens ins Leben gerufene Future League. Doch die ist in ihrer bisherigen Form Geschichte. „Es gibt keinen festen Spielplan. Die Vereine haben ausgemacht, dass sie bei Bedarf Testspiele vereinbaren“, erklärt Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Minge.

Doch für Trainer Uwe Neuhaus sind die Testspiele - auch gegen unterklassige Gegner - wichtig, lassen sich in ihnen doch die Trainingsinhalte noch einmal einem Praxistest unterziehen. So hatte sich der 57-Jährige nach den vielen Gegentoren in der Liga bei den Erfolgen gegen Usti nad Labem und den FC Oberlausitz Neugersdorf über das zu Null seiner Schützlinge gefreut.

Denjenigen, die das für selbstverständlich erachten, erklärt Neuhaus, warum es eben auch gegen die vermeintlich Kleinen wichtig ist, in den Genuss solcher Erfolgserlebnisse zu kommen: „Noch in der Vorbereitung haben wir gegen die Mannschaften aus der Regionalliga regelmäßig Tore hinnehmen müssen. Ich finde deshalb schon, dass eine Entwicklung zu erkennen ist.“

In dieser Woche, so hieß es nach dem Sieg in Heidenheim, solle nun der Schwerpunkt auf dem Ballbesitzspiel liegen. Wie weit die Erfolge in den vier Trainingseineiten bis zum Anpfiff im menschenleeren DDV-Stadion gediehen sind, ist dann im Livestream des MDR zu sehen.

