Wichtiger Sieg für Jugendteam Die SG Rödertal/Radeberg feiert Weihnachten auf Platz drei.

Trainer Mirko Schulz (Foto) betreut den SG-Nachwuchs gemeinsam mit Steffen Wohlrab. © Christian Kluge

Handball, Mitteld. Oberliga. Im letzten Punktspiel des Jahres 2017 hat sich am Freitagabend die Jugendmannschaft von der SG Rödertal/Radeberg in der heimischen BSZ-Sporthalle knapp mit 24:22 gegen die Gäste vom HSV Magdeburg durchsetzen können. Zur Pause führte das Heimteam des Trainerduos Steffen Wohlrab/Mirko Schulz bereits mit 14:9. Auch der Start in die zweiten 25 Spielminuten klappte souverän. Die SG-Mädchen zogen innerhalb der nächsten zwölf Minuten bis auf 22:12 davon. Doch in der Schlussphase wurde es dann noch einmal eng.

Erfolgreichste SG-Werferin war diesmal Luisa Lucas mit sechs Treffern. Mit 6:2 Punkten können die Rödertalerinnen Weihnachten auf Tabellenplatz drei der Mitteldeutschen Oberliga feiern. Es führt der ungeschlagene Thüringer HC mit 10:0 Zählern vor dem HC Leipzig (6:2 Pkt.), der aber 28 Gegentore weniger als Rödertal/Radeberg kassiert hat. Weiter geht es für das SG-Team erst am 21. Januar 2018. Dann gastiert ab 11.30 Uhr der BSV Zwickau in der Radeberger BSZ-Sporthalle.

zur Startseite