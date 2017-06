Wichtiger Schritt zum Jugendzentrum Damit große Projekte beginnen können, greift der Görlitzer Stadtrat erneut dem Haushalt vor.

Für das Jugendzentrum im ehemaligen Waggonbau Werk I kann die Genehmigungsplanung durchgeführt werden. © nikolaischmidt.de

Obwohl die Stadt noch immer keinen gültigen Haushalt hat, hat der Stadtrat am Donnerstagabend weiteren Großvorhaben den Weg geebnet. Damit etwa beim geplanten Jugendzentrum „Werk I“ die Genehmigungsplanung durchgeführt und die Baugenehmigung erteilt werden kann, gestattet der Stadtrat einen Vorgriff auf den Haushalt 2017/18 in Höhe von 56000 Euro von den insgesamt für 2017 eingeplanten Eigenmitteln in Höhe von 182000 Euro.

Auch beim Schulkomplex in Königshufen gibt es dringenden Handlungsbedarf, denn hier muss die Schließung aufgrund von Brandschutzmängeln verhindert werden. Für die Ausschreibung eines Architekten und die weitere Planung sollen 150000 Euro aus dem Haushalt vorgegriffen werden. Insgesamt beschloss der Stadtrat, knapp 250000 Euro geplante Eigenmittel aus dem Haushalt vorzugreifen, damit Termine eingehalten werden können und die Vorhaben nicht gefährdet sind.

26Räte stimmten letztlich für den Haushaltsvorgriff, fünf dagegen, einer enthielt sich der Stimme.

