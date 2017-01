Wichtige Verbindung zwischen Großenhain und Riesa dicht Der Großraschützer Tunnel ist zu. Die Umgehungsstraße kann kommen – wenn die Bahn Fläche am Bergkeller erhält.

Die Großraschützer Straße ist gesperrt und damit eine der wichtigsten Verbindungen nach Nünchritz und Riesa. Mal sehen, wann die Umfahrung kommt. © Anne Hübschmann

Am Montagmorgen schrieb so mancher noch schnell über Whatsapp: Der Tunnel ist doch auf! Eigentlich sollte der Großraschützer Tunnel bereits geschlossen sein, so hatte es die Bahn angekündigt. Also schlüpften die Autofahrer durch, doch gegen 10 Uhr stellten die Arbeiter schließlich Sperrschilder auf.

Jetzt ist dicht und die Autofahrer müssen lange Wege in Kauf nehmen. Es geht entweder über Strießen und Priestewitz nach Großenhain oder gleich über die Ortsumgehung der B 98. Beides kann im Berufsverkehr dauern. Deshalb sähen viele die Brückenumfahrung am Großraschützer Tunnel lieber heute als morgen. Daran will die Bahn nun die nächsten drei Wochen arbeiten. So lange werden sich die Autofahrer gedulden müssen.

Hoffentlich. Denn noch immer verhandelt die Deutsche Bahn um ein Stück Fläche, das sie dringend braucht, damit die Kurve um den Bahntunnel überhaupt groß genug wird. Geplant ist die Umfahrung auf der Bergkellerseite. Die einzige Möglichkeit. Aber, die Bahn braucht dafür unbedingt das Einverständnis der Bergkellerinhaber. Seit Wochen wird verhandelt. Ein Ergebnis stand bis gestern noch nicht, so die Bahn.

Doch die Bahn muss sich einigen. Auf der anderen Tunnelseite ist es noch enger zu angrenzenden Gebäuden. Die Bahn muss aber vom schwierigsten Szenario ausgehen, was es an der zweispurigen Umfahrung geben kann – die Begegnung von zwei Lkw, auch mit Anhängern. Beide müssen dann weit genug ausweichen können. An der Größe dieses Bogens führt sozusagen kein Weg vorbei, eine Alternative gibt es nicht.

Da keine freie Sicht besteht, nützt auch eine Vorrangregelung für eine einspurige Lösung nichts, bestätigte Bahnsprecher Klaus Riedel unlängst. Und auch eine Ampel scheidet nach seiner Meinung aus. Denn das würde zum Rückstau bis in den Gleisbereich der Cottbuser Bahnstrecke oder auf der Stadtseite in den Kreuzungsbereich hineinführen. Die Bahn muss sich also mit den Bergkellerinhabern einigen. Davon und nicht nur vom Wetter wird es abhängen, wann die Auto- und Brummifahrer wieder die S 41 in Richtung Großraschütz-Riesa durchfahren können.

