Wichtige Haltestellen bevorzugen Bei Sanierung und Ausbau sollen einige Haltestellen mehr Beachtung finden als andere. Eine Idee die nicht nur Anklang findet.

© Symbolbild/Andreas Weihs

Freital. Um Menschen mit Behinderung beim Ausbau der Bushaltestellen in Freital noch besser entgegenzukommen, macht die Stadtratsfraktion Bürger für Freital einen Vorschlag. Für den weiteren Ausbau regt sie an, unter den Haltestellen die sogenannten Schlüssel-Haltestellen zu ermitteln. Dabei handelt es sich um die Haltestellen, die häufig genutzt werden, um an wichtige Orte in der Stadt zu gelangen, etwa zu Ärzten, Schulen, Wohnanlagen oder Bahnhöfen.

„Nur so ist es für Menschen mit Handicap möglich, ihrer Arbeit oder ihrer Freizeitbeschäftigung sicher nachzugehen oder den anderen alltäglichen Wegen sicher zu folgen“, sagt Fraktionschef Chris Meyer. Der Technische und Umweltausschuss hatte kürzlich die Sanierung und den barrierefreien Ausbau fünf weiterer Haltestellen beschlossen. Die Fraktion Bürger für Freital gegrüßt dies. „Als Stadt sollten wir nicht nur defekte Haltestellen überarbeiten“, sagt Meyer. Ein Viertel der Bushaltestellen in Freital ist barrierefrei. (SZ/cb)

zur Startseite