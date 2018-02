Wichtige Entscheidungen in der Ratssitzung

Der Lohsaer Gemeinderat trifft sich am Dienstag, dem 13. Februar, um 18 Uhr zu einer nächsten Sitzung. Auf deren Tagesordnung stehen wichtige Entscheidungen. So wird es unter anderem um eine Nutzungsvereinbarung für den Dreiweiberner See gehen, ebenso um Baumaßnahmen an der Sporthalle der Grundschule in Groß Särchen sowie um die Pläne zur Straßeninstandsetzung im Jahr 2018. (red/rgr)

zur Startseite