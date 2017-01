Wichtige Entscheidung zum Wuchterlauf Am 28. Januar findet der 49. Sebnitzer Wuchterlauf statt. Die Vorbereitungen dazu laufen.

Der Wuchterlauf findet am 28. Januar zum 49. Mal statt. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Bergfreunde, die bei der Vorbereitung und Durchführung des 49. Sebnitzer Wuchterlaufs am 28. Januar helfen wollen, sind zu einer wichtigen Beratung eingeladen. Darüber informiert Gunter Seifert, der Vorsitzende der Sebnitzer Ortsgruppe des Sächsischen Bergsteigerbundes. Die Beratung findet am 11. Januar in der Geschäftsstelle der Ortsgruppe auf der Schandauer Straße 8b statt. Beginn ist 18 Uhr. Bei der Beratung soll nach Möglichkeiten gesucht werden, in welcher Form die diesjährige Auflage des Wuchterlaufs durchgeführt werden kann. Da mache es sich erforderlich, dass möglichst viele Bergfreunde an der Beratung teilnehmen, erklärt Seifert. Es gibt einige Dinge zu beachten, die entweder ausgeschlossen oder umgangen werden müssen. Diese Entscheidung ist wichtig und sollte nicht allein auf den Schultern von zwei oder drei Personen liegen. (SZ)

