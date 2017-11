Dresdner Geschichte Wichtige Bahnstation Viele Züge fahren nur durch. Auf den Bahnsteigen weht der Wind. Dabei war der Bahnhof Mitte einst gut ausgebaut.

Haltestelle Wettiner Straße – Bahnhof Dresden-Mitte 1910 © Postkarte: Sammlung Holger Naumann

Das Vorbild sind die großen Berliner S-Bahnhöfe Alexanderplatz und Friedrichstraße gewesen. Obgleich der jetzige Bahnhof Dresden-Mitte dem Architekten Herrmann Klette (1847-1909) zufolge nur eine „neue Haltestelle für Vorortzüge“ sein sollte, ist bei dem Bau nicht gespart worden. Nach dreijähriger Bauzeit wurde die „Haltestelle Wettiner Straße“, wie der Bahnhof damals hieß, vor 120 Jahren am 1. Oktober 1897 im Beisein von König Albert offiziell dem Verkehr übergeben.

Die Konstruktion ähnelt der des Hauptbahnhofes. Eine 92 Meter lange und 44 Meter breite Halle überspannte sechs Gleise. Und obwohl nur für den Nahverkehr gedacht, gab es neben Schalterräumen und einer Gepäckabfertigung mehrere Wartesäle und ein Restaurant. Nicht alle Bahnhöfe waren so gut ausgestattet. Das zeigt wie wichtig die neue Station für den Pendlerverkehr offensichtlich war. Vier Türme verzierten die Eckpfeiler der Halle, große Rundbogenfenster die Längsseiten. Zeitweise war der Bahnhof als Hauptbahnhof im Gespräch.

Die Nationalsozialisten wollten die Halle sogar erheblich vergrößern, ein Vorplatz für Aufmärsche und Kundgebungen sollte entstehen. Der Zweite Weltkrieg kam dazwischen. Bei der Bombardierung wurde die Halle beschädigt. Allerdings fielen die Schäden vergleichsweise gering aus. Das Stahlgerüst der Bahnhofshalle soll reparabel gewesen sein. Dennoch wurde die Konstruktion 1953 abgerissen. Jetzt erinnert an sie nur noch ein Eckpfeiler. Der Abriss erwies sich jedoch als schwerer Fehler, weil die unter der Halle gelegenen Anlagen nicht für einen Betrieb ohne Hallendach gedacht waren. Regenwasser drang in Betriebsräume, Verkaufsstellen und Gasträume, die nach und nach schließen mussten. Der Name des Bahnhofs war schon 1946 geändert worden.

Pläne, nach 1990 eine gläserne Halle mit zwei Stockwerken mit Läden und Büros zu errichten, wurden wieder verworfen. 2001 wurde der Bahnhof saniert. Vier Jahre später eröffnete mit dem Servicepunkt der Deutschen Bahn das erste Geschäft. Jetzt sollen weitere Läden vermietet werden. Es gebe Planungen und Gespräche, doch nichts Verbindliches, heißt es bei der Bahn aktuell.

