Wichteln gegen die Einsamkeit Das Seniorenzentrum in Bielatal bittet um Präsente. Die Spenden sind besonders für Menschen ohne Angehörige gedacht.

© Norbert Millauer

Rosenthal-Bielatal. Weihnachten wird traditionell im Kreis der Familie gefeiert. „Aber viele alte Menschen, die zu Hause wohnen oder ambulant betreut werden, verbringen den Heiligabend sehr oft ganz allein. Diesen Menschen wollen wir zeigen, dass sie nicht vergessen werden und die Bürger der Region ihnen ein schönes Weihnachtsfest wünschen“, sagt Susanne Hübel, Residenzleiterin des Ago-Seniorenzentrum Bielatal.

Deshalb ruft die Einrichtung mit ihrer Initiative „Wichteln gegen die Einsamkeit“ wieder alle Bürger der Region auf, Weihnachtspräsente zu spenden, um älteren Menschen zum Fest der Liebe eine Freude zu machen und ihnen zu zeigen, dass man an sie denkt. „Diese kleinen Weihnachtsgeschenke werden dann von uns und Ehrenamtlichen am Weihnachtsabend an alleinlebende Senioren der Region verteilt“, erklärt Susanne Hübel. Die Tradition des Wichtelns passe dazu gut, weil es da auch nur um eine Aufmerksamkeit geht, auch wenn man nicht genau weiß, wer dieses Geschenk bekommt. Es gehe darum, „ein anerkennendes Zeichen zu setzen“.

Der finanzielle Wert sei nebensächlich. Immer gut an kämen Hörbücher, Kinogutscheine, Selbstgebasteltes oder Naschzeug. Mit dieser Aktion möchten die Initiatoren die Senioren noch stärker in die Gemeinschaft und das Leben integrieren und Jüngere zum Nachdenken anregen. „Alte Menschen sollen und wollen Teil der Lebensgemeinschaft im jeweiligen Ort sein.“ (SZ/gk)

Die Geschenke können per Post ans Seniorenzentrum AGO Bielatal, Schulstraße 8a in 01824 Rosenthal-Bielatal geschickt oder persönlich vorbeigebracht werden. Jedes Präsent bitte mit M (für Mann) oder F (für Frau) versehen.

zur Startseite