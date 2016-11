Wichtelfest im Erlichthof Bei der Veranstaltung in Rietschen hat besonders der Weihnachtsmann und seine Familie im Mittelpunkt gestanden.

Leoni fürchtet sich nicht vor dem Weihnachtsmann und seiner Rute. © Rolf Ullmann

Oft muss der Weihnachtsmann allein los – in Rietschen hat der Geselle mit rotem Mantel und Rauschbart am Wochenende Unterstützung von seiner Frau und fleißigen Wichteln bekommen. Die begleiteten ihn am ersten Advent, ab 10.30 Uhr, auf den Erlichthof. Anlass war das Wichtelfest. Sie gingen zwischen den historischen Schrotholzhäusern entlang, beschenkten die Kinder und nahmen Wunschzettel entgegen. Schließlich hat Santa hier sogar eine eigene Wohnung, samt Werkstatt. Die befindet sich in der Radlerscheune und ist bis zum Neujahrstag, jeweils Dienstag bis Sonntag und an den Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für Post an den Weihnachtsmann steht ein Briefkasten bereit.

Für die stimmungsvolle Atmosphäre sorgten am Sonntag zahlreiche Stände mit weihnachtlichem Angebot. Die Gruppe Irregang spielte mittelalterliche Musik. Der Daubitzer und Rietschener Posaunenchor trat ebenfalls auf. Gaukler zeigten zweimal das Stück „Schneewittchen und der Zauberspiegel“ in der vollbesetzten Theaterscheune. (szo/tc)

der Daubitzer und Rietschener Posaunenchor

zur Startseite