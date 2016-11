Wichtel und Visionen im Schloss Die Arbeitsliste für Schloss Gersdorf ist lang. Über Aktionen wie den Adventszauber soll ein Beitrag erwirtschaftet werden.

Nicht vorm Schloss, sondern in dessen Kellergewölben geht am Sonnabend ab 14 Uhr der Adventszauber über die Bühne. Nachbarn und Interessierte sind eingeladen, sich das Denkmal und die Baustellen anzuschauen. Beim Weihnachtsmarkt soll ein kleiner Finanzbeitrag für die Arbeiten eingespielt. Am Hauptgebäude (im Foto) sind zum Beispiel Brandschutzauflagen zu erfüllen. © André Braun

Silvia Schirbel ist ein Mensch mit Visionen. Das verbindet sie mit etwa einem Dutzend Männern, Frauen und Kindern, die in verschiedenen Teilen von Schloss Gersdorf in einer Kommune wohnen. Bei der ungewöhnlichen Hausgemeinschaft sieht es angesichts größerer Lagerstätten von Baumaterial und Feuerholz etwas „wilder“ aus auf manch anderem Grundstück. Doch das ist mit fast 50 000 Quadratmetern Fläche auch etwas größer als das am Einfamilienhaus. Und so haben die Schlossbewohner eine Menge Baustellen.

Die gerade abgeschlossene war für alle sichtbar, der Eingangsbereich wegen des Anschlusses ans Abwassernetz aufgegraben. „Deshalb feiern wir unseren Adventszauber am Sonnabend auch im Schloss, genau im Schlossgewölbe“, erklärt Silvia Schirbel. Die beiden Weihnachtsmärkte vorher waren vorm Schloss-Hauptgebäude und dem benachbarten Verwalterhaus aufgebaut. „Die Märkte sind für uns immer die letzte Möglichkeit im Jahr, die Nachbarn und andere Leute einzuladen, ihnen das Denkmal hier und die vielen Pläne vorzustellen“, so die Schlossbewohnerin. Sie engagiert sich in der Initiative für Ökologie und Lebenskultur (IÖL). Diese tritt auch als Veranstalter des Adventszaubers und anderer Aktionen wie des Festivals La Libertad auf. Das soll es nach einer Pause im nächsten Sommer wieder geben.

Beim Adventsmarkt gibt es um 15.30 Uhr eine Puppentheateraufführung im Saal. Der Marbacher Posaunenchor bläst auf der Südterrasse. Es darf gesungen und verkostet werden. Wer mag, hat Gelegenheit, selbst Kerzen zu ziehen, Lippenbalsam aus Bienenwachs herzustellen, sich in der Schmuckgestaltung zu probieren oder in der Holzbearbeitung. Dazu öffnet um 14 Uhr das Gewölbe unterm Hauptgebäude.

An diesem Gebäudeteil muss in nächster Zeit baulich etwas passieren, sind Auflagen des Brandschutzes zu erfüllen. Handlungsbedarf besteht ebenso am Verwalterhaus nebenan. Das wird im Moment nicht genutzt. Kann es auch nicht. Das Dach ist undicht. Wenn die Schäden repariert sind, könnte auch dieses Haus für Wohnzwecke wieder genutzt werden und sich die Kommune vergrößern.

Ein gutes Stück Arbeit ist schon am sogenannten Torwächterhaus geschafft. Das stand zum Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr für Neugierige offen. Es hat einen neuen Dachstuhl bekommen, das Fachwerk ist wieder mit Lehm ausgefacht worden. Das Dach ist zwar neu, aber die Eindeckung alt. Sie stammt vom abgerissenen Gasthof Drei Lilien aus Gersdorf bei Hartha. „Nun müsste es mit dem Innenausbau dort weitergehen“, so Silvia Schirbel. In Torwächterhaus soll unter anderem das IÖL-Büro einziehen.

Finanziert werden muss ein Großteil über Spenden, eigene Einnahmen und notfalls über Kredite. Der Schlosskomplex gehört seit 2012 zu großen Teilen der Kooperative Gersdorf. Inbegriffen ist der herrliche Park mit alten Bäumen. Deren Pflege hat im Sommer wieder begonnen. Dafür mussten Baumkletterer in die Wipfel steigen. Ihr Einsatz kostete mehrere Tausend Euro. Er muss jährlich wiederholt und fortgesetzt werden, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Auch dafür wird beim Adventszauber gesammelt.

