WGW stellt Weichen für die Zukunft Neben Dietmar Lange ist nun Ines Gundel im Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft. Große Rückbauten soll es künftig in Weißwasser nicht mehr geben.

Ines Gundel und Dietmar Lange sind die Vorstände der Wohnungsbaugenossenschaft in Weißwasser. Birgit Michel, ehemaliges Mitglied im Vorstand, hatte Ende 2017 ihr Amt auf eigenen Wunsch abgegeben. © Christian Köhler

Weißwasser. Hinter der Wohnungsbaugenossenschaft Weißwasser (WGW) liegt ein ereignisreiches Jahr 2017. Neben dem Abriss eines fünfstöckigen Plattenbaus an der Boxberger Straße und der Sanierung der Hegelpromenade, an der die Genossenschaft gemeinsam mit der Stadt und den Stadtwerken Weißwasser beteiligt war, ist ein Konzept bis 2026 entwickelt worden. „Wir haben gemeinsam mit Experten der BTU Cottbus auf unseren Wohnungsbestand geschaut“, erklärt Dietmar Lange, technischer Vorstand der Genossenschaft. Daraus sei ein Konzept bis zum Jahr 2026 erwachsen, was „ehrgeizige, aber machbare Aufgaben für uns alle beinhaltet“, so Lange weiter.

Wechsel im Vorstand

Derzeit stehe man am Anfang der Umsetzung, die auch einen Wechsel innerhalb des Vorstandes mit sich gebracht hat. Auf TAGEBLATT-Nachfrage bestätigt Dietmar Lange, „dass Birgit Michel ihr Amt als Vorstandsmitglied zum 31. Dezember des vergangenen Jahres niedergelegt hat.“ Der Aufsichtsrat hat nun Ines Gundel als Nachfolgerin bestellt. Die 50-Jährige übernimmt den kaufmännischen Part im Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft. „Ich bin mein gesamtes Berufsleben in der Branche tätig, davon viele Jahre als Prüferin beim Prüfungsverband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften“, erklärt sie, „und seit 2012 als Vorstand in einer Wohnungsgenossenschaft in Kamenz.“ In der Folge des Wechsels im Vorstand soll es nicht nur intern Veränderungen geben, auch nach außen hin wolle man eine neue Kultur leben.

„Wir wollen keinen großflächigen Rückbau mehr in den kommenden Jahren durchführen“, erläutert Dietmar Lange. Ziel sei es, künftig auf punktuelle Anpassungen zu setzen. Konkret bedeutet das etwa für den Block an der Hegelpromenade in Weißwasser, dass dieser nicht, wie zunächst vorgesehen, zurückgebaut wird, sondern angepasst und komplex saniert werden soll. „Derzeit prüfen wir mehrere Varianten“, sagt der Vorstand. Mit einer abschließenden Planung für das Vorhaben sei Ende 2018 zu rechnen.

„Uns ist wichtig, die Mitte der Stadt zu stärken“, erklärt der Vorstand zum Konzept der WGW. Dabei wolle man nicht nur den Ansprüchen der Mieter gerecht werden, sondern auch der Weißwasseraner insgesamt. Immerhin tragen die Wohnungsunternehmen entscheidend dazu bei, welches Gesicht eine Stadt hat, und sorgen mit dafür, dass die Stadt auch in Zukunft für alle lebenswert ist.

Anpassungen an die Demografie

Insgesamt wolle man den gesamten Wohnungsbestand in Weißwasser, Krauschwitz und Schleife den demografischen Entwicklungen anpassen. Eine Maßnahme sind großflächige Zuschnittsänderungen der Wohnungen. Dazu gehöre auch ein weitestgehend barrierearmer Zugang zu den einzelnen Wohnungen.

Ein großes Vorhaben in diesem Jahr wird die Komplexsanierung eines sechsgeschossigen Wohnhauses an der Karl-Liebknecht-Straße sein. Betroffen sind die Aufgänge 20 bis 22. Dafür sind Kosten von etwa 700000 Euro eingeplant. „Die Sanierung wird analog zu den Aufgängen 29 und 30 bis 32 erfolgen. Zusätzlich erfolgt die Erneuerung der Kalt- und Warmwasserversorgung“, beschreibt Dietmar Lange.

In Krauschwitz steht in diesem Jahr bei zwei Blöcken an der Muskauer Straße eine Fassadensanierung an. „Dort sind wir momentan in den Ausschreibungen“, erläutert Ines Gundel. Ferner wolle die WGW an der Turnerstraße in Krauschwitz die Keller instand setzen, die wegen des aufsteigenden Grundwassers in der Vergangenheit in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Das, so hieß es weiter, betreffe auch einige Gebäude in der Glück-Auf-Siedlung in Schleife.

An der Heinrich-Hertz-Straße in Weißwasser wiederum gehe es um die Dächer. Diese sollen instand gesetzt werden. Im gesamten Wohnungsbestand in der Glasmacherstadt sollen zudem nach und nach die Hausanschlussstationen für die Heizungen erneuert werden. Gegenwärtig laufen dafür Untersuchungen, welche der Stationen zuerst auf den neuesten technischen Stand gebracht werden sollen. Insgesamt fließen allein in die Erhaltung des Wohnungsbestandes der Genossenschaft in Weißwasser jährlich etwa zwei Millionen Euro. „Daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern“, erklärt Dietmar Lange.

Soziales Engagement bleibt

Weiterhin wolle sich die WGW in die Stadt und in die Vereine einbringen. Dazu zählen neben Mitgliedergeburtstagen, jährlichen Ausfahrten und Veranstaltungen für die Mieter auch Ferienangebote. Neben der Unterstützung für die Fußball-Welpenliga, bei der 2017 knapp 40 Kitas um die Trophäe gekämpft haben, ist auch die Unterstützung des Eishockeysports eine wichtige Aufgabe. „Dort haben wir unser Engagement verstärkt. Wir sind uns unserer Verantwortung für die Stadt bewusst“, beschreibt Dietmar Lange. Der Genossenschaft sei es eine Herzensangelegenheit, sich künftig noch präsenter in Weißwasser zu zeigen, hieß es zum Schluss.

Die WGW verwaltet mehr als 2900 Wohnungen und 20 Gewerbeobjekte. In den vergangenen 15 Jahren wurden 86 Prozent der Gebäude teil- beziehungsweise komplexsaniert. 29 neue Spielplätze und über 470 Parkplätze entstanden darüber hinaus.

