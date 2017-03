WGR will Fünf-Millionen-Kredit aufnehmen Von dem Geld soll unter anderem der Altbau auf der Rittergutstraße als Asylheim hergerichtet werden.

A © Symbolbild/dpa

Die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) will in diesem Jahr wieder kräftig investieren. Das städtische Tochterunternehmen muss dafür allerdings einen Kredit im Wert von rund fünf Millionen Euro aufnehmen. Dem hat der Stadtrat nun zugestimmt. Denn ab einer Wertgrenze von 2,5 Millionen Euro müssen die Stadttöchter bei Kreditaufnahmen den Gesellschafter, also die Stadt, um Erlaubnis fragen.

Teuerster Posten ist die Sanierung und der Umbau der Rittergutstraße 13-19 als Unterkunft für Asylbewerber (rund drei Millionen Euro). Das Projekt wird jedoch nur dann realisiert, wenn der Landkreis den Mietvertrag dafür unterzeichnet. Das Landratsamt ist für die Unterbringung zuständig. Stadtrat Wilfried Brendel (Bürgerbewegung) wollte angesichts rückläufiger Flüchtlingszahlen wissen, ob die Investition überhaupt nötig ist. Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) verwies daraufhin auf andere Unterkünfte, die in absehbarer Zeit schließen – etwa das ehemalige Hotel Saxonia. Laut Landratsamt läuft der Mietvertrag dafür Ende nächsten Jahres aus.

Weitere Investitionen plant die WGR am Karl-Marx-Ring, an der Glauchauer Straße sowie an der Humboldtstraße.

zur Startseite