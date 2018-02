WGP zeigt neue Schau im Kundenzentrum Die Städtische Wohnungsgesellschaft zeigt Bilder der Pirnaer Hobbymalerin Heike Büttner.

Dies ist eines der Bilder von Heike Büttner, die in der neuen Ausstellung zu sehen sind. © WGP

Pirna. Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) zeigt in ihrem Copitzer Kundenzentrum im Haus Robert-Klett-Ring 4 eine neue Ausstellung. Zu sehen sind darin Bilder der Pirnaer Hobbymalerin Heike Büttner. Die Künstlerin, 1961 in Dresden geboren und in Graupa aufgewachsen, entdeckte ihre Leidenschaft für Malen schon im Alter von zwölf Jahren, sie war zur Schulzeit Mitglied im Zeichenzirkel. Später allerdings ließen Familie und Beruf nur wenig Zeit fürs Hobby. Erst 2005, inspiriert von einer Fernsehsendung, in der eine spezielle Maltechnik vorgestellt wurde, griff sie wieder zum Pinsel. Seither hat sie viel ausprobiert, malt mit Öl-, Acryl- und Aquarellfarben. Zu sehen ist die Schau dienstags und donnerstags jeweils 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. (SZ/mö)

zur Startseite