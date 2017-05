WGP will wieder in Neubauten investieren Pirna will an der Wohnungsgesellschaft auch künftig festhalten. Die hat jetzt ihre Zukunftsvision erläutert.

Das „Rote Hochhaus“ ist eines der Gebäude der WGP in Pirna. Dort werden demnächst Wohnungen saniert und umgebaut. Aber die Gesellschaft will künftig auch wieder neu bauen. © WGP

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) kann und will in absehbarer Zeit wieder Geld in den Wohnungsneubau investieren. Diese Perspektive zeigte WGP-Chef Jürgen Scheible in dieser Woche in seiner Rede anlässlich des 25-jährigen WGP-Jubiläums auf. Als Scheible 2003 Geschäftsführer des Unternehmens wurde, hatte die WGP rund 190 Millionen Euro Schulden. In den vergangenen Jahren sei es gelungen, 80 Millionen Euro Schulden abzubauen. Damit sei das Unternehmen laut Scheible wieder leistungsfähig. Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke sagte zu, dass Pirnas größter Vermieter während seiner Amtszeit keinesfalls zum Verkauf an Investoren stehe. Pirna brauche die WGP als Anbieter von günstigem Wohnraum. (SZ/mö)

