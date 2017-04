WGP sucht weiteren Mieter für Ärztehaus

Im Ärztehaus der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) auf dem Sonnenstein steht noch immer eine Praxis leer. Die Kinderärztin Katrin Köhler war hier niedergelassen und zog im Oktober 2016 in das neue Ärztehaus Am Felsenkeller (SZ berichtete).

Doch jetzt gibt es Hoffnung, dass die seitdem leeren Räume bald wieder belegt werden. „Zu der momentan leerstehenden Praxis führen wir derzeit Vermietungsgespräche mit einem Mediziner“, sagt Sören Sander von der Geschäftsführung der WGP auf SZ-Anfrage. Konkreter wollte er sich dazu jedoch nicht äußern.

Im WGP-Ärztehaus Sonnenstein sind derzeit eine Frauenärztin, ein Internist, eine Logopädie, vier Zahnärzte, ein Dentallabor, eine Apotheke sowie eine große Physiotherapie ansässig. Die Wohnungsgesellschaft hat in den letzten Jahren einen sechsstelligen Betrag in das Gebäude an der Straße der Jugend 4 investiert und wird dieses auch sukzessive weiterentwickeln, verspricht Sander. (hui)

zur Startseite