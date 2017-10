WGP erneuert Gauben Das Haus Gerichtsstraße 4 an der Ecke zur Külz-Straße ist dafür in den vergangenen Tagen eingerüstet worden.

Das Haus Gerichtsstraße 4 Gebäude wurde bereits Anfang der 2000er-Jahre von der WGP umfassend saniert und restauriert. © WGP

Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) lässt die Anstriche an den hölzernen Gauben und am Fachwerk im Dachgeschoss erneuern.

Das in der Zeit des Jugendstils erbaute Gebäude wurde Anfang der 2000er-Jahre von der WGP umfassend saniert und restauriert. In dieser Zeit bekam das Haus auch sein kleines Türmchen zurück. In dem Haus befinden sich heute neben Wohnungen und Büros eine große Augenarztpraxis und eine Hautarztpraxis. Die WGP hat in den vergangenen Wochen bereits den Rollstuhllift zum Hochparterre erneuert. (SZ)

