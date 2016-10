WGP-Citylauf startet zum 13. Mal

Unter dem Motto „Im Fackelschein durch die Nacht“ startet am 7. Oktober in Pirnas Altstadt abermals der WGP-Citylauf. Es ist die nunmehr 13. Auflage der Sportaktion für jedermann, die von der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) und dem Kreissportbund organisiert wird. Start und Ziel befinden sich auf dem Markt vor dem Rathaus, dort können sich Läufer und Gäste auch verpflegen. 19 Uhr fällt der Startschuss zu einem Einzellauf über 10 000 Meter. Das Rennen wird nach den Regeln des Deutschen Leichtathletikverbandes gewertet. Eine Stunde später steigt der Staffellauf über zehnmal 1 200 Meter, angetreten wird in den Kategorien „Schulen“, „Sportvereine“ und „Fun-Teams“. Wer mitmachen möchte, kann sich im Internet bei der WGP anmelden. (SZ/mö)

Anmeldung: www.wg-pirna.de

