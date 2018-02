WGF gibt Einblicke in moderne Wohnung Einen Tag der offenen Tür bei der Wohnungsgenossenschaft gab es noch nie in Hartha. Auch andere Dinge sind neu.

Helga und Herbert Börner leben seit 45 Jahren im Haus an der Gartenstraße 20. Sie schauten sich in der Wohnung unterm Dach um, die die WGF saniert hat. Informationen gab es vom Teamleiter Vermietung Uwe Ehrlich und WGF-Mitarbeiterin Nadine Böhme. © Dietmar Thomas

Hartha. Helga und Helmut Börner sind in Hausschuhen in die Dachwohnung an der Gartenstraße 20 gekommen. Sie wohnen im Haus ganz unten. Seit 45 Jahren leben sie hier und wollen „nicht wieder ausziehen“. Doch sie interessiert, wie eine Wohnung aussieht, die die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) nach ihrem Standard hergerichtet hat. Deshalb sind sie wie viele andere zum Tag der offenen Tür gekommen.

Die Senioren sind begeistert und freuen sich, dass an den Wohnungen etwas gemacht wird. „Hier können sich junge Leute wohlfühlen“, sagte Helmut Börner. Und weist auf einen weiteren Vorteil hin. Gleich hinterm Haus gibt es einen Garten. „Hier pflanze ich ein paar Erdbeeren und Radieschen an“, so Börner. Den großen Garten gegenüber musste Familie Börner altersbedingt abgeben. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagte Uwe Ehrlich, Teamleiter Vermietung bei der WGF. Zwei potenzielle Interessenten für die Wohnung gibt es schon. Zwei weitere benötigen erst in ein paar Monaten eine Wohnung, wollten aber schon mit uns Kontakt aufnehmen“, so Uwe Ehrlich.

Doch Genossenschaft ist mehr als das Vermieten von Wohnungen. Die Menschen, die in ihnen leben, können auch gemeinsam einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Seit die ehemalige Erste Wohnungsgenossenschaft Hartha zur Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF Döbeln gehört, soll das nun auch in Hartha umgesetzt werden. Deshalb haben sich bereits vor Weihnachten 17 Interessierte getroffen. „Es ging darum sich kennenzulernen und herauszufinden, was interessiert“, so Elke Makk von der WGF.

Unter Leitung von Karin Cvancara ist nun ein sogenannter Ehrenamtskreis entstanden. Auf der Wunschliste der Genossenschaftler stand zum Beispiel eine Faschingsfeier. Und die soll es nun auch geben. Für Dienstag, 13. Februar, ist ein Faschingsnachmittag im WG-Treff an der Damaschkestraße geplant. Doch dabei soll es nicht bleiben. Geplant sind ein regelmäßiger Kreativ-Treff für Handarbeiten jeder Art, Spielenachmittage und eine Vortragsreihe. Ort der Begegnung ist immer der WG-Treffpunkt, der im ehemaligen Büro entstanden ist.

„Ich freue mich, dass wir Mitglieder gefunden haben, die sich engagieren wollen“, so Vorstand Stefan Viehrig. Doch nicht nur bei den kulturellen Angeboten wird deutlich, dass die WGF ihren Spuren in Hartha hinterlässt.

„Wir sind im Alltag angekommen“, sagte Viehrig. Es gebe einiges in Ordnung zu bringen. Das gehe aber nur Stück für Stück. „Die Erwartungshaltungen der Harthaer sind groß. Nun müssen wir Konzepte aufstellen, was wann und wo realisiert wird. „Die vom vorherigen Vorstand begonnenen Projekte wurden weitergeführt. Dazu gehört das Haus an der Gartenstraße 32. Der Innenhof wurde komplett neu gestaltet, das Haus trocken gelegt und der Zugangsbereich gepflastert. „Nun müssen noch die Grünanlagen fertiggestellt werden. Das ist aber erst im Frühjahr möglich“, sagte Nadine Böhme. Das Treppenhaus sei saniert und die Holztreppe beschichtet worden. Auch die Wohnungseingangstüren sind neu.

„Alle Häuser der WGF in Hartha haben eine neue Schließanlage bekommen. Dadurch erhöht sich die Sicherheit für unsere Mieter“, sagte Viehrig. Außerdem erleichtere es dem Hausmeister die Arbeit. Der braucht nun nicht mehr einen großen Schlüsselbund mit sich herumzuschleppen, um in den Häusern Reparaturen erledigen zu können.

„Wir sind noch dabei, ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die ersten Maßnahmen sollen im Frühjahr beginnen“, sagte Stefan Viehrig.

