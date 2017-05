WG Fortschritt baut neue Verwaltung Die Genossenschaft baut die ehemalige Kaufhalle zum Kundencenter um. Dann gibt es auch ein Café in Döbeln Ost I.

Die WG Fortschritt hat begonnen, die ehemalige Kaufhalle in Döbeln Ost I, später Autoteilehandel, umzubauen. Auf der Terrasse soll man später Kaffee trinken können. © André Braun

Vor dem Umbau wird erst mal abgetragen. Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt hat damit begonnen, die ehemalige Kaufhalle in Döbeln Ost I zu ihrem neuen Verwaltungssitz umzugestalten. Der Rückbau hat begonnen, sagte Vorstand Bernd Wetzig. Wobei Rückbau diesmal nicht als schönerer Begriff für Abriss gebraucht wird. Die Leichtbauhalle, die über Jahre der Autoteilefirma Lehmann & Lange als Lager diente, ist abgebaut und verkauft worden. „Es gab dafür einige Interessenten“, sagte Wetzig.

Die Wohnungsgenossenschaft hatte die ehemalige Kaufhalle vor zwei Jahren gekauft, um mehr Platz für die Mitarbeiter zu gewinnen und dort ihre Vorstellungen von einer alters- und behindertengerechten Verwaltung umzusetzen. Bisher residiert die Genossenschaft in einem nach der Wende gebauten Haus an der Blumenstraße. Die Büros sind nur über Treppen zu erreichen, einen Aufzug gibt es nicht.

Die neue Verwaltung wird aus der ehemaligen eingeschossigen Kaufhalle und einem zweigeschossigen Anbau bestehen. Mit dem Umbau der Altanlage zum WGF-Kundencenter soll jetzt begonnen werden. Dort werden Mieter und Besucher barrierefreien Zugang zu den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter haben. Zudem wird in dem Bereich, in dem früher ein Getränkehandel war, ein kleines Café fürs Wohngebiet mit Bäckereiverkauf untergebracht. „Draußen können die Gäste auf einer Terrasse sitzen“, so Wetzig.

Mit dem Bau des zweigeschossigen Anbaus soll erst 2018 begonnen werden. Er erhält auch einen Keller, in dem das Archiv der Genossenschaft untergebracht wird, so Wetzig. Bis ins Frühjahr kommenden Jahres werden die Arbeiten abgeschlossen.

„Der Umzug der Verwaltung soll bis Mitte des Jahres erfolgen, sagte Wetzig. Dann wird Platz im jetzigen Domizil. Die Genossenschaft will die frei werdenden Räume an der Blumenstraße zu vier bis fünf großen Wohnungen umbauen. Die Balkone sollen nachgerüstet werden. Die Vermietung der Wohnungen hilft, den neuen Verwaltungssitz zu finanzieren. „Der Umbau kostet fast drei Millionen Euro“, sagte Wetzig.

Von der Stadt wird die Wohnungsgenossenschaft für die Umsetzung ihrer Pläne ein Grundstück kaufen, das sich hinter der ehemaligen Kaufhalle befindet. Das gehört bisher de facto zur Fläche des Bauhofes der Stadt, ist aber mit Garagen bebaut, die von Privatleuten genutzt werden. Die Verhältnisse sind kompliziert. Zu erreichen sind die Garagen nur über das Grundstück der WG Fortschritt. Mit den Vorbesitzern hatte die Stadt eine Abmachung, dass die Zuwegung gegen Zahlung eines Wegeentgeltes genutzt werden kann. Diese Vereinbarung ist aber jährlich kündbar.

Jetzt hatte die WG Fortschritt den Kaufantrag für das rund 660 Quadratmeter große Teilgrundstück gestellt. Der Stadtrat hat dem Verkauf zugestimmt. Der neuen Eigentümer übernimmt die Pachtverträge. Einige der insgesamt zwölf Garagen will die Wohnungsgenossenschaft künftig aber für ihre eigenen Fahrzeuge nutzen, damit alles am neuen Firmensitz konzentriert wird, sagte Wetzig. „Wir werden mit den Pächtern der Garagen sprechen und ihnen einen Tausch oder etwas Äquivalentes anbieten“, sagte Wetzig.

