Weymouthskiefern gefällt Die ortsfremde Baumart wurde der Vielfalt geopfert. Bei der Aktion in Pfaffendorf halfen auch Bergsteiger.

Frank Hawemann (vorn li.) und Adrian Danker (r.) schleppen mit weiteren Helfern die gefällten Stämme auf dem Pfaffenstein. © Marko Förster

Pfaffendorf. Beim Arbeitseinsatz des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) machten am Sonnabend 25 Helfer mit, darunter waren auch zwölf Pfadfinder aus Dresden von einem Stamm der Royal Ranger. Bei dem diesjährigen Einsatz gingen die Bergsteiger gegen Weymouthskiefern vor. Rund 35 Bäume – bis zu 70 Jahre alt – wurden im Landschaftsschutzgebiet auf dem Pfaffenstein gefällt. Dies erfolgte in Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung und den Revierförstern. Die Abholzung gilt als Naturschutzaktion. Die Weymouthskiefern sind für hiesige Verhältnisse untypisch und behindern die einheimische Vegetation in ihrer Entwicklung, heißt es. Die abgefallenen Nadeln zersetzen sich schlecht und bedecken den Waldboden großflächig. Das führt zur Versauerung des Bodens. Dadurch werde die Naturverjüngung einheimischer Baumarten, also die Entwicklung von Birken, Kiefern und Fichten, unterdrückt. „Die sich unkontrolliert ausbreitenden Weymouthskiefern auf dem Plateau des Pfaffensteins wurden eingeschlagen und das Holz zur Wegebefestigung verwendet“, erklärt Frank Hawemann vom SBB.

