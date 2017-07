Wettstreit ums Turbo-Internet Mit bis zu 200 Millionen Euro will der Kreis den Netzausbau in der Region vorantreiben. Gleich mehrere Anbieter zeigen an dem Geschäft Interesse.

Der Landkreis Bautzen den Netzausbau fürs schnelle Internet in der Region vorantreiben. © dpa

Gleich mehrere Unternehmen haben ihr festes Interesse an dem viele Millionen Euro schweren Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis signalisiert. Nachdem das Landratsamt in Bautzen im Frühjahr die Ausschreibung gestartet hatte, wollen nun offenbar mehrere Anbieter ihre konkreten Offerten abgeben. Die Angebote müssen bereits bis zum 24. Juli im Landratsamt vorliegen.

Im September des vergangenen Jahres hatte der Landkreis ein in Sachsen beispielsloses Programm zum Ausbau des Turbo-Internets auf die Beine gestellt. Allen voran mit Unterstützung von Bund und Freistaat sollen bis Ende 2019 bis zu 200 Millionen Euro ins schnelle Internet investiert werden. Der Kreis will so faktisch alle Haushalte und Unternehmen ans rasante Netz anschließen. Die neuen Leitungen sollen Datengeschwindigkeiten für private Kunden von bis zu 100 Megabit pro Sekunde und für Firmen sogar von bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Genug, um beispielsweise hochauflösende Filme übers Internet ruckelfrei zu empfangen.

Die Vergabe der Bauleistungen wird in einzelne Bereiche unterteilt. Handlungsbedarf besteht flächendeckend im Landkreis, denn überall, wo derzeit weniger als 30 Megabit anliegen, sollen neue Strippen gezogen werden. Bis zu 30 000 Haushalte und fast 4 500 Firmen könnten davon profitieren. Ausnahme sind Gemeinden und Städte wie Cunewalde, Wilthen oder Bischofswerda, wo Telekommunikationsanbieter bereits von sich aus am Ausbau dran sind.

Bislang haben die Anbieter in den dünn besiedelten Gebieten den Ausbau wegen der damit verbundenen Kosten und dem geringen Ertrag gescheut. Mit den Millionen vom Kreis, dem Land und dem Bund soll die Lücke geschlossen werden. Nach Ablauf der Frist Ende Juli will der Kreis mit den Anbietern über die konkreten Details verhandeln. Läuft alles wie vorgesehen, könnte der Kreistag im Dezember grünes Licht für die Vergaben der Aufträge geben. Der Start des flächendeckenden Ausbaus des Breitbandnetzes wäre dann voraussichtlich ab Anfang 2018 möglich.

