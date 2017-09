Wettrennen der Leihräder Das wachsende Leipziger Unternehmen Nextbike beobachtet mit gemischten Gefühlen das massive Auftreten der Konkurrenz – nicht nur aus Asien.

Rad-Kultur: Die Stadtverwaltung von Hefei (China) beschlagnahmte und deponierte Tausende Leihräder, da diese die Bürgersteige und Straßen verstopfen. Diese Tendenz zeichnet sich auch in europäischen Städten ab, wo Chinesen Leihräder anbieten. © dpa

Sie heißen YoBike und oBike, MoBike und Ofo. Und wo sie auftauchen, gibt’s Ärger: Fahrradverleiher aus China und Singapur versuchen seit diesem Sommer, mit massivem Aufwand den wachsenden Verleihmarkt europäischer Städte zu erobern. In Wien, Zürich und Luzern haben sie sich schon unbeliebt gemacht, derzeit erstürmen sie mit ihren Leihrädern München. In Dresden hat sich nach Angaben der Stadt bisher zwar noch kein Rad-Vermieter aus China gemeldet, aber in Leipzig haben MoBike und OfoBike schon angeklopft. Doch man wollte sie nicht: aus Angst vor einer Vermüllung des öffentlichen Raums. Denn den quietschgelben und gelb-grauen Rädern der asiatischen Anbieter eilt kein guter Ruf voraus. Oft werde nicht mal nach einer Genehmigung gefragt, heißt es in den Rathäusern. Stattdessen würden einfach Hunderte Räder auf die Straßen der Stadt gestellt. Die Nutzer können sie per Smartphone-App finden, freischalten, fahren und sie irgendwo wieder abstellen.

An sich eine gute Idee, für die es auch andere Anbieter gibt. Doch die Gefährte der asiatischen Konkurrenz haben keine festen Stationen und verstellen zunehmend Wege, Parks und Plätze. Außerdem würden die Räder, die meist nicht besonders groß sind und keine Gangschaltung haben, kaum gepflegt. Viele Räder seien daher nach kurzer Zeit kaputt und würden eher zum Müllproblem – statt zu einer Lösung der innerstädtischen Verkehrsprobleme. „Zürich nervt sich über neuen Veloverleih“ titelte der Tagesanzeiger über oBike, das sich selbst als „smarteste Bike-Sharing- Plattform der Welt“ verkauft. London habe die Firma bereits aufgefordert, die „gelbe Plage“ zu entfernen. Und in München, wo es laut Radverkehrsbeauftragtem bereits etwa 4 000 oBikes geben soll, will die CSU die „Überflutung“ von gelben Rädern nicht länger hinnehmen.

In einem Leipziger Hinterhaus nahe der Innenstadt beobachtet man diese neuen Entwicklungen beim Bikesharing sehr genau. Dort hat das florierende Unternehmen Nextbike seinen Sitz, das weltweit 40 000 Räder im Einsatz hat – und in Dresden als sz-bike unterwegs ist. Das Fahrradverleihsystem der DDV-Mediengruppe umfasst mittlerweile rund 500 Leihfahrräder in der Stadt. Im Oktober kommen 100 Räder an 20 zusätzlichen Stationen an der TU und der HTW hinzu. Ralf Kalupner, der Gründer und Chef von Nextbike, sieht die Invasion der asiatischen Anbieter mit einen lachenden und einem weinenden Auge. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, sagt Kalupner. „Es ist gut, dass die Branche nicht mehr eine Sache von wenigen Pionieren ist. Damit tut sich eine neue Dimension für den öffentlichen Radverkehr auf.“ Doch dass sich das Auftreten der Firmen aus Asien, hinter denen meist große Investoren stehen, durchsetzt, sei fraglich.

Daten wichtiger als Miete?

Jede Stadt in Europa entscheide gerade für sich, ob sie dem Treiben einfach zusehe oder die Leihsysteme klarer regle. Angesichts der Unordnung durch Berge von ungepflegten Fahrrädern würden in den Städten – so hofft Kalupner – künftig immer mehr Genehmigungsverfahren und Standards eingeführt, Konzessionen vergeben und ein Netz von ordentlichen Stationen ausgebaut. „In Europa haben wir eine andere Radkultur und andere Spielregeln als in Peking oder Singapur“, sagt er. Die Stadt Leipzig zum Beispiel hat sich auch deswegen gegen Anfragen aus Fernost entschieden, weil dort bereits eine Kooperation zwischen Nextbike und den Verkehrsbetrieben besteht. Kritiker befürchten überdies, dass die asiatischen Anbieter mehr an Daten und Bewegungsprofilen der Kunden interessiert sind als an Mieteinnahmen.

Sorge bereitet Kalupner indes eine ganz andere Konkurrenz aus Deutschland. „Gefährlicher als die Chinesen ist das Dumping der Bahn“, sagt Kalupner und spielt auf deren Leihsystem Call-a-bike an. „Sie sind die Chinesen von Berlin.“ Der Konzern im Staatsbesitz und die Supermarktkette Lidl haben im März 3 500 Räder an Straßen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings aufgestellt. Seither wird in der Hauptstadt ein harter Konkurrenzkampf ausgetragen. Der Berliner Senat hatte den Leipzigern nach einer Ausschreibung ein Netz von 725 Stationen zugesprochen. Rund 5 000 Räder sollen bis Ende 2018 im Einsatz sein – während die Bahn ihr altes Call-a-Bike-Netz zugunsten von Nextbike abbauen musste. „Es ist ein Unding“, sagt Kalupner, „dass der mit Steuergeldern subventionierte Konzern in den Bikesharing-Markt derart massiv eingreift.“

Derweil treibt auch Nextbike seine Expansion voran und wächst sowohl in Eigenregie als auch mit Lizenzpartnern. Das einstige Start-up war 2005 mit 15 Rädern in Leipzig gestartet. Mittlerweile ist es in rund 120 Städten in 25 Ländern unterwegs. Allein in Deutschland stehen 10 000 Räder in rund 50 Städten. Das Unternehmen hat 200 Mitarbeiter und erwartet 2017 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. In den nächsten drei Jahren will Kalupner weitere 200 000 Räder in europäischen Städten auf die Straße bringen. Finanziell unterstützt wird er dabei auch von der Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Co-Investor Deutschland, die sich 2015 mit einer Kapitalerhöhung an Nextbike beteiligte. Die Technik und Software seiner Räder entwickelt Nextbike selbst weiter. Montiert werden die selbst kreierten Räder in zwei Produktionshallen in Leipzig-Lindenau. Dort werden auch viele Teile aus Asien verbaut.

zur Startseite