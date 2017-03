Wettlauf mit den Schulden Aktuelle Zahlen zeigen erneut, wie hoch die Manufaktur belastet ist. Drei Millionen-Kredite sind noch 2017 fällig.

Die Blauen Schwerter kämpfen mit Porzellan-Herzen, einer Katze und Streifenmustern um neue Kunden. Doch das Geld bleibt knapp. © Claudia Hübschmann

Plötzlich steht die Bilanz im Netz. Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen hat jetzt ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2015 veröffentlicht. Bis 2008 war es unter den Ex-Geschäftsführern Hannes Walter und Dieter Gerhardt üblich gewesen, die Jahresabschlüsse der Presse vorzustellen. Nachfolger Christian Kurtzke schaffte das ab. Seitdem muss sich die Öffentlichkeit selbst einen Reim machen.

Obgleich sie den Stand von Ende 2015 widerspiegelt, enthält die Bilanz spannende Angaben. So fällt ins Auge, dass das Unternehmen bis Ende dieses Jahres 17,3 Millionen Euro seiner insgesamt 22 Millionen Euro Schulden an den Gesellschafter, also das Land Sachsen, zurückzahlen muss.

Aus dem laufenden Betrieb lässt sich diese Summe unmöglich begleichen. Der Umsatz für das vorletzte Jahr betrug knapp 40 Millionen Euro, das Minus gut zwölf Millionen Euro. Verantwortlich dafür war dem Bericht zufolge in erster Line der geplatzte Ausbau des traditionellen Porzellan-Herstellers zu einem Großkonzern für Luxusgegenstände aller Art.

Um seine Außenstände beim Freistaat zu begleichen, ist der Betrieb daher auf ein Geschäft mit der ebenfalls staatlichen Stiftung angewiesen, welche das Meissener Kulturgut bewahren soll. Anfang 2015 zahlte diese bereits 15,6 Millionen Euro für die Museumsbestände. Jetzt wird im Kern über den Verkauf der Modellformen verhandelt. Nach Angaben von Geschäftsführer Georg Nussdorfer in einem SZ-Interview vom Dezember 2016 wird als Grundlage eine Übersicht zusammengestellt, „was es überhaupt an Kulturgütern in der Manufaktur gibt.“ Wann dieser sehr umfangreiche Prozess abgeschlossen sei, lasse sich noch nicht sagen, so Nussdorfer im Dezember. Manufaktur-Sprecherin Sandra Jäschke bestätigte am Dienstag, dass weiter verhandelt werde.

Kommt keine Übereinkunft zustande, würde Meissen weiter am Staatstropf hängen. In der Bilanz 2015 heißt es dazu: „Sollte die Veräußerung nicht wie geplant realisiert werden, ist die Finanzierung der SPM von der Verlängerung und Erhöhung der Darlehen abhängig.“ Eigenes Geld ist knapp. Die Quote des sogenannten Eigenkapitals fiel innerhalb der letzten fünf Jahre, für welche Bilanzen vorliegen, von 92 Prozent auf 57 Prozent.

Links zum Thema Kommentar: 38 Millionen Euro verbrannt

In einer ersten Analyse bemängelt die Meißner Bürgerinitiative „Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen“, dass in dem nun vorliegenden Jahresbericht 2015 die Ursachen für die Schieflage des Traditionsbetriebes ungenügend bzw. gar nicht angesprochen würden. Die gesamte Produkt- und Sortimentspolitik unter Chef Christian Kurtzke sei falsch gewesen, heißt es in dem der SZ vorliegenden Papier. Genau deshalb blieben die Umsätze im internationalen Fachhandel zurück. Als symptomatisch bezeichnet die Bürgerinitiative (BI) den Fakt, dass niemand aus Aufsichtsrat und früherer Geschäftsführung für den Verfall des 300-jährigen Unternehmens zur Rechenschaft gezogen werde. Vor allem Ex-Mitarbeiter der Manufaktur gehören der BI an, die ursprünglich „Manufaktur in Gefahr!“ hieß. Prominentestes Mitglied ist Ex-Generaldirektor Reinhard Fichte.

Von der Politik dürfte in Sachen Fehlerdiskussion wenig zu erwarten sein. Seitdem die SPD in Sachsen mit der CDU in der Regierung sitzt, hat es von ihr in der Öffentlichkeit keinen kritischen Kommentar zu den Schwierigkeiten der Manufaktur mehr gegeben. Manufaktur-Kenner Sebastian Scheel von der Linken wechselte kürzlich als Staatssekretär nach Berlin.

Ein Blick auf die aktuellen Angebote zeigt unterdessen, wie die Manufaktur schrittweise mit Porzellan wieder mehr Geld verdienen möchte. Sowohl im Bereich Plastiken und Schmuck als auch beim Geschirr sind neue Produkte auf dem Markt. Cat-Content, Herzchen und Streifen sollen es richten.

Mit sechs Jahresfiguren plant Meissen so einen Anschlag auf Herzen und Geldbeutel der Haustierfreunde. Nachwuchs-Talent Maximilian Hagstotz hat als Anfang für 2017 „Die Katze“ gestaltet. Neben dem Verkaufsschlager Mops gibt es jetzt zudem bemalte Porzellan-Herzen als Anhänger. Auf Kunden mit Sinn fürs Praktische, die nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchten, zielt die Geschirrform N° 41 mit den vier Dekoren Royal Blossom, Noble Blue, Swords und Stripes ab. Zumindest teilweise dürften sie mit moderner Drucktechnik aufgetragen sein und dadurch deutlich unter dem Preis von handbemaltem Porzellan liegen.

zur Startseite