Wettkampf nach DDR-Vorbild Der Kreisfeuerwehrverband Meißen richtet in Großenhain einen Dreikampf aus, der nur noch hier angeboten wird.

Feuerwehren aus ganz Sachsen entsenden Mannschaften nach großenhain. An diesem Wochenende finden hier die 10. sächsischen Meisterschaften im Feuerwehr-Dreikampf statt. © SZ/Uwe Soeder

Der Husarenpark in Großenhain ist in diesem Jahr Austragungsort für die 10. sächsischen Meisterschaften im Feuerwehr-Dreikampf. 23 Feuerwehrmänner und -frauen haben sich für diesen Wettkampf am kommenden Sonnabend angemeldet. Sie kommen vorwiegend aus Zabeltitz-Treugeböhla, Weinböhla, Heyda und Neukirch/Lausitz. „Wenn die Neukircher nicht dabei wären, würde es nur eine Kreismeisterschaft sein“, sagt Hauptorganisator Bernd Lange. Der Moritzer war früher elffacher DDR-Meister in dieser speziellen Sportart und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Feuerwehr-Dreikampf nach der Wende nicht ausgestorben ist. Denn Fitness tut auch heutigen Feuerwehrkameraden gut, ist Lange überzeugt.

Männer messen sich dabei im Streck-Hock-Springen, im Liegestütz, über 400 Meter laufen und über einen 60-Meter-Lauf, bei dem Schläuche gekuppelt werden. Bei den Frauen sind die Laufstrecken etwas kürzer. Und statt der Streck-Hock-Sprünge müssen sie im Leinenzielwurf ausprobieren. Start ist am Samstag, 9.45 Uhr.

zur Startseite