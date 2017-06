Wettkampf mit Spaßfaktor Beim Parkfest sorgt die Feuerwehr für Spaß und Unterhaltung. Sogar das Skifahren ist möglich.

Beim Parkfest in Grünlichtenberg ging auf Skiern auch ein Team der Feuerwehr Schönberg an den Start. © André Braun

Zwei Männer stehen gemeinsam auf einem Paar Ski. Jeder hält einen Feuerwehrschlauch in der Hand. Zusammen versuchen sie, mit den Skiern in kürzester Zeit eine Strecke zu laufen. Um den Lauf weiter zu erschweren, müssen sie einen Baum umrunden. Dann geht es zurück zum Startpunkt. Der Skiwettbewerb ist nur einer von insgesamt vier Wettbewerben des Feuerwehrwettkampfes, den die Grünlichtenberger Kameraden alljährlich zum Parkfest veranstalten. Daran teilnehmen kann jeder. Nach dem die Skistrecke gemeistert ist, geht es ans Sägen. Dabei ist ein etwa drei Zentimeter dicker Holzstab zu durchtrennen. Pech nur, dass der Stab aus Hartholz ist und an der Säge eine schwere Kugel hängt. Die sorgt dafür, dass das Sägeblatt immer wieder aus der Schnittstelle hüpft. Auch beim Bierkastenwettbewerb geht es nicht einfach zu. In drei mit roter Farbe auf die Erde gesprühten Rechtecken stehen drei leere Bierkästen. Auch eine rote, liegende Acht, die mit Richtungspfeilen versehen ist, wurde auf den Erdboden gesprüht. Die zwei Teilnehmer des Wettbewerbs stellen sich jeweils auf einen der ersten beiden Kästen. Dann hebt der Hinterste den leeren Bierkasten auf und reicht ihm den Vordermann. Der legt den Kasten vor sich ab. Der Hintermann umklettert seinen Vordermann, indem er mit einem Bein auf dessen Bierkasten steigt. Dann stellt er sich auf den abgelegten Bierkasten. Nun hebt der neue Hintermann den frei gewordenen Bierkasten auf und das Spiel wiederholt sich. Es setzt sich so lange fort, bis die rote Acht umrundet ist und die Bierkästen wieder in den Ausgangsrechtecken stehen. Dann geht es an die Bierrutsche. Dort werden auf zwei Bahnen Biergläser nach Zeit bis zum Ende der Rutsche geschoben, runterfallen dürfen sie nicht. Wenn alle vier Wettbewerbe bewältigt wurden, gibt es eine kleine Pause. Danach kämpfen die Mannschaften beim Tauziehen.

In diesem Jahr nahmen zwölf Teams an den Wettbewerben teil. Sieger wurden bei den Männern Ronald Reschke und Marcel Rudolph aus Reichenbach. Bei den Frauen siegten Susann Sprotte und Kati Terp aus Grünlichtenberg. Das Tauziehen gewann die Freiwillige Feuerwehr Grünlichtenberg nach längerem Kampf mit den Schönberger Kameraden. Mit dabei waren außer den Schönberger Feuerwehrleuten auch die aus Reichenbach und die Mitglieder von Night Mechanics, dem Stockcar-Team aus Waldheim).

Stefanie Schlimpert und Sohn Levin aus Göttingen sind zum fünften Mal beim Feuerwehrfest dabei. Besonders gefällt den beiden die Stimmung. „Hier sind alle wie eine große Familie“, sagt Stefanie Schlimpert. „Wir pendeln zwischen Grünlichtenberg und Göttingen. Zum Parkfest sind wir immer hier.“ Das Parkfest begann am Freitag mit der traditionellen Theateraufführung des Theater- und Heimatvereins, mit einer zweiten Aufführung des Theaterstücks endete das Parkfest am Sonntag.

