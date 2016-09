Wettkampf der Feuerwehren Beim Schanzenbachfest geht es aber nicht nur um Höchstleistungen.

Der Wettbewerb der Feuerwehren gehört zum Schanzenbachfest. Foto: Braun © andré braun

In diesem Jahr feierte die Feuerwehr Brösen ihr 24. Schanzenbachfest. Begonnen hat es vor 26 Jahren, zweimal war es ausgefallen. Eine Frauengruppe der Feuerwehr Brösen und Gorschmitz war in Bünde, der Partnerstadt von Leisnig, zu einem Schlauchbootwettbewerb der Feuerwehr. Die Frauen gewannen den Wettbewerb und wollten so etwas zu Hause ebenfalls etablieren. Von der Idee begeistert, organisierte die Feuerwehr in der Schanzenbachmühle für befreundete Feuerwehren einen Wettbewerb mit Löschangriff. Die Veranstaltung fand Anklang und wurde ein Jahr später fortgesetzt. Weil immer mehr Besucher kamen, wurde es ein größeres Fest, mit Musik und Tanz am Abend, mit Verkaufsständen, Losbude und Kinderprogramm. Die Schanzenbachmühle wurde zu klein. Die Feuerwehrleute verlegten das Fest auf die Maschinenwiese.

Heike Pester aus Großpösna kommt jedes Jahr zum Schanzenbachfest. „Es ist Tradition“, sagt sie. „Ich habe das Fest schon früher besucht.“ Sie ist am Schanzenbach aufgewachsen. Ihr Elternhaus steht neben der Festwiese. Wie sich die Feuerwehrleute engagieren, findet sie ganz toll. Mit ihrem Enkel Lennox sind Monika und Jochen Schäfer aus Waldheim zum Schanzenbachfest gekommen. Alle drei waren noch nie hier. „Wir haben ein bisschen mitgeholfen“, sagt Monika Schäfer.

