Wettkämpfe im Humboldthain Am Sonntag geht es in Bautzen auf die Strecken.

© Uwe Soeder

Duathlon. Mit den regionalen Höhepunkten wie der O-See Challenge am Olbersdorfer See und der 29. Auflage des Knappenman am Dreiweiberner See neigt sich die Saison der Triathleten langsam ihrem Ende entgegen. Für alle, die den Saisonausklang noch ein wenig nach hinten verschieben wollen, gibt es jedoch noch eine Möglichkeit, die Kräfte zu messen. Ohne Schwimmen, aber mit dem Mountainbike im anspruchsvollen Gelände des Bautzener Humboldthains.

Bereits zum vierten Mal veranstalten die Triathleten des Bautzener LV 90 Rot-Weiß am Sonntag, dem 24. September, einen Crossduathlon. Nach einer ersten Laufrunde und einem Wechsel auf das Bike muss abschließend noch einmal gelaufen werden. Los geht es um 10 Uhr mit den zehn- bis 13-jährigen Teilnehmern. Sie müssen 1,0 km laufen, 5,0 km Rad fahren und abschließend 0,5 km laufen. Eine Stunde später gehen die A- und B-Jugendlichen an den Start. Das Hauptrennen (5/20/2,5 km) wird um 13 Uhr gestartet. Auch Staffelwettbewerbe sind im Angebot. Die Wettkämpfe sind gleichzeitig die Sächsischen Meisterschaften in dieser Disziplin. Anmeldungen sind im Internet möglich. (bk)

