Wettkämpfe am Valtenberg

Leichtathletik/Duathlon. Am kommenden Wochenende steht Neukirch wieder ganz im Zeichen des Lauf- und Radsports. Am Sonnabend wird der 26. Valtenberglauf gestartet. Am Sonntag folgt der Cross-Duathlon Bike&Run am Valtenberg, der zum 16. Mal ausgetragen wird. Veranstalter der Wettkämpfe ist der TV Valtenberg. Der Start- und Zielbereich für alle Wettkämpfe ist an beiden Tagen die Schulsportanlage an der August-Bebel-Straße.

Beim Valtenberglauf gibt es Punkte für den Oppacher Läufercup. Hier werden um 14 Uhr zuerst die Jugendlichen auf die 2,5-km-Runde und fünf Minuten später die Kinder über 1,0 km ins Rennen geschickt. Der 12,0 km lange Hauptlauf führt als Rundkurs über den Gipfel des Valtenbergs. Als Alternative gibt es noch eine ebenfalls anspruchsvolle 5,0-km-Runde. Der Start für beide Distanzen ist um 14.20 Uhr. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start gegen eine Gebühr möglich.

Am Sonntag ab 10 Uhr wird der Crossduathlon Classic gestartet (6,0 km Lauf, 14,0 km Rad, 6,0 km Lauf, 14 km Rad). Um 10.30 Uhr folgt der Light-Wettbewerb und um 12.45 Uhr der Kids-Cup. Auf allen Radstrecken besteht Helmpflicht. Für die Classic- und Light-Radstrecke ist ein Mountainbike erforderlich. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich. (rt)

www.tv-valtenberg.de

