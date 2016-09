Wettiner kommen nach Riesa Ohne das Adelsgeschlecht sähe Sachsen anders aus. Auch in der heutigen Stahlstadt hat es Spuren hinterlassen.

Albrechtsburg Meißen (Foto), Schloss Seußlitz, Palais Zabeltitz, Schloss Moritzburg – auf die Wettiner gehen viele Sehenswürdigkeiten im Kreis zurück. Welche Rolle sie für Riesa spielten, zeigt eine neue Sonderausstellung im Stadtmuseum, die in wenigen Tagen feierlich eröffnet wird. © Claudia Hübschmann

August den Starken kennt jeder. Aber das Wirken der Wettiner macht viel mehr aus – das zeigt die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Riesa, die nächste Woche eröffnet wird. Dort sind unter dem Titel „Fürstenstraße der Wettiner“ Gemälde des Künstlers Chevalier Roland von Kuck zu sehen. Schirmherr ist Landrat Arndt Steinbach (CDU) – gilt doch die einstige Markgrafschaft Meißen als Wiege Sachsens. „Die Wettiner bauten hier ab dem 13. Jahrhundert nicht nur eine straff organisierte Verwaltung auf, sondern schufen zahlreiche heute noch vorhandene überregional bedeutsame Bauwerke“, sagt der Landrat. Die Albrechtsburg in Meißen, das Schloss Moritzburg, das Barockschloss Zabeltitz oder das Schloss Seußlitz locken jährlich Tausende Besucher in die Region. Auch die Wurzeln der Meißner Porzellanproduktion liegen in der Amtszeit Augusts des Starken.

Weltliteratur in Jahnishausen

Riesas OB Marco Müller (CDU) stellt aber auch eine direkte Verbindung zur heutigen Stahl- und Sportstadt her: „Die Fürstenstraße der Wettiner führt aus gutem Grund bei Riesa über die Elbe und berührt historisch wertvolle Orte.“ Er deutet damit auf das Große Campement von Zeithain von 1730 hin, das als große Truppenschau Augusts des Starken in die Geschichte einging. „Ausdrücklich möchte ich Schloss und Gut Jahnishausen nennen, die sich heute auf Riesaer Flur befinden. Sie sind eng mit dem Wirken von Sachsens König Johann verbunden, der sowohl in Weesenstein, als auch in Jahnishausen Dante Alighieris ‚Göttliche Komödie‘ ins Deutsche übersetzte und damit einen herausragenden Beitrag für die Literatur leistete“, sagt der OB.

Auch Sachsens wirtschaftlicher Aufschwung des 19.Jahrhunderts falle in die Zeit des Königreichs: Der sei ohne den Bau der Ferneisenbahn Dresden-Leipzig, die bei Riesa-Gröba die Elbe querte, nicht möglich gewesen. „Ich danke Klaus Przyklenk, der sich darum verdient gemacht hat, die Exposition nach Riesa zu holen“, so der OB.

Nun hat sich das Team des Stadtmuseums intensiv mit dem Thema befasst. Danach war sogar Kathleen Kießling überrascht, mit welch vielen Punkten sich Riesa mit den Wettinern über zehn Jahrhunderte berührte. „Die neue Ausstellung macht die Leistungen und Verdienste der Wettiner greifbar“, sagt die Chefin der Gesellschaft FVG Riesa, die das Museum betreibt.

Prokurist Reiner Striegler will mit der Ausstellung im Haus am Poppitzer Platz den Bildungsauftrag erfüllen, den die FVG als städtische Gesellschaft habe. Die Schau bringe das kulturelle Vermächtnis der Dynastie und die daraus entstandenen historischen Werte den Riesaern und ihren Gästen nahe. Zuvor jedoch gab es eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Riesaer Stadtmuseum und dem Institut für Ausbildung in bildender Kunst (IBKK), dem Kunst- und Galeriehaus Bochum, dem Kunstkreis Wattenscheid und dem Bund internationaler Künstler (BiK).

„Wir sind sehr stolz darauf, eine solch hochwertige Galerie in unseren Räumen präsentieren zu können“, sagt Maritta Prätzel, Leiterin des Stadtmuseums. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Ausstellung die Besucher dazu motiviert, sich intensiv mit der für unsere Region so bedeutsamen Geschichte zu befassen.“ Eröffnet wird die Schau am Freitag, 23. September, ab 19 Uhr. Dann sind unter anderem auch Daniel Timo Prinz von Sachsen, Herzog zu Sachsen, Markgraf von Meißen und der Künstler Chevalier Roland von Kuck zu Gast. Öffentliche Besichtigungen sind vom 25. September bis zum 30. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Riesaer Stadtmuseums möglich. (SZ)

So ist das Museum am Poppitzer Platz geöffnet: Dienstag, 13-19 Uhr, Mittwoch-Freitag, 10-18 Uhr, Sonn-/Feiertag, 14-17 Uhr. Montags und sonnabends ist geschlossen.

Eintritt: Vollzahler 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

