Wettiner Brunnen vor der Sanierung Im Frühjahr geht es los. Die Neugestaltung des Brunnens in Löbau wird etwa rund 300 000 Euro kosten.

Der Brunnen auf dem Wettiner Platz in Löbau. © Rafael Sampedro

Bürgerlisten-Stadtrat Reinhart Keßner hat es genau wissen wollen. In der jüngsten Löbauer Stadtratssitzung stellte er Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) die Frage, wann der Brunnen am Wettiner Platz saniert wird. Bisher stand dazu nämlich noch keinen Termin fest. Buchholz antwortete prompt: „Wir haben die Fördermittelzusage bekommen. Im Frühjahr geht es los“, so der OB.

Damit rückt das erklärte Ziel in Reichweite, den Brunnen pünktlich zum Tag der Sachsen in neuem Glanz sprudeln zu lassen. Die Stadt hat die Sanierung des Brunnens schon lange auf dem Schirm. Bisher hat es aber an den dafür notwendigen Fördermitteln gefehlt. Um diese einzutreiben, ist Löbaus Oberbürgermeister sogar persönlich zu verschiedenen Ämtern nach Dresden gefahren. Woher das Geld nun kommt, wisse er aber nicht“, so Buchholz.

Für die Neugestaltung des Brunnens am Wettiner Platz wird mit Kosten in Höhe von rund 300 000 Euro gerechnet. (SZ/ms)

