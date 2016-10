Wetterwarte rechnet schon mit Schnee Für eine geschlossene Schneedecke wird es aller Voraussicht nach nicht reichen.

Ob der Winterdienst schon zum Einsatz muss? © Marko Förster

Der erste Schnee in diesem Winter fiel bereits am 5. Oktober. Ob in den nächsten Tagen wieder Flocken vom Himmel fallen, kann der Zinnwalder Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister nicht mit Gewissheit sagen. „Es bleibt weiter unbeständig“, sagt er. Unter den Niederschlag können sich auch Schneeflocken mischen. Allerdings rechnet er nicht damit, dass sich dadurch eine Schneedecke bilden wird. „Dazu ist der Erdboden noch zu warm.“ Und das gilt auch für das obere Osterzgebirge. In der Nacht zum Donnerstag kühlte sich dort die Temperatur auf 2,1 Grad Celsius ab. Kälter dürfte es auch in den kommenden Nächten nicht werden. Dafür werden wir noch bis zum Sonnabend weiter mit Regenschauern rechnen müssen. Nach den derzeitigen Prognosen wird es am Sonntag trocken bleiben. „Wir können auch auf Sonne hoffen“, sagt Schirrmeister. Allerdings kann es auch den ganzen Tag – zumindest im Gebirge – neblig bleiben.

An der Wetterstation in Zinnwald wird die Quecksilbersäule in den nächsten Tagen auf maximal drei Grad Celsius ansteigen. „Für die Jahreszeit ist es etwas zu kühl“, sagt der Wetterbeobachter. Allerdings bewege man sich im Rahmen. Es habe schon kältere Oktobertage gegeben.

